The Blood of Dawnwalker s Open-World-Durchquerung enthüllt (und warum es keine Reittiere gibt)

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Die Live-Präsentation ist nun vorbei und das Embargo ist aufgehoben, daher können wir Ihnen viel, viel mehr über The Blood of Dawnwalker aus unserer Zeit mit dem Spiel und den Entwicklern auf dem Gelände der Rebel Wolves in Warschau vor ein paar Wochen erzählen. Zunächst einmal gibt es hier unsere neue Vorschau und Video-Vorschau des Spiels. Anschließend können Sie unten unser (vollständig untertiteltes) Interview mit dem Kreativdirektor Mateusz Tomaszkiewicz ansehen, in dem wir unter anderem über die noch geheimnisvolle offene Welt des RPG sprechen.

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"Klar. Ich meine, die Welt ist groß", bestätigt Tomaszkiewicz zunächst die tatsächliche Größe der Karte, als er nach möglichen Reittieren und Teleportationsschreinen gefragt wird. "Und natürlich haben wir darüber nachgedacht, wie man sich hindurchbewegt. Und wir haben kein spezielles Reittier, aber wir haben einige Fähigkeiten, die einzigartig für einen Vampir oder Magier sind und mit denen du schneller reisen kannst, oder?"

Es ist dann nur natürlich, dass Protagonist Coen, der seine Vrakhiri-Fähigkeiten von Werwölfen inspiriert hat, diese nutzt, anstatt sich auf andere Kreaturen zu verlassen. Der Kreativdirektor erläutert:

"Also, einer davon ist Gestaltwandlung. Du kannst dich als Vampir in einen Wolf verwandeln und dich schnell bewegen. Und du kannst das natürlich leveln, um es noch schneller zu machen. Und für einen Magier ist es eher so, als würde man die Zeit ein wenig verlangsamen, die Realität biegen und schneller hindurchgehen. Ich finde sie also ziemlich cool und ermöglichen interessante Kombinationen von Fortbewegungen. Denn als Vampir, wie du dich vielleicht erinnerst, hast du diese Fähigkeiten zum Schattenschritt, um auf vertikalen Flächen zu gehen. Und du kannst das natürlich kombinieren. Du kannst schnell laufen, springen und Shadow Step machen. Es schafft dieses interessante, fließende System der Bewegung und des Erreichens in unzugängliche Bereiche."

Wir haben in unserer oben genannten vollständigen Vorschau ein paar feinere Details zur mysteriösen vollständigen Karte erfasst. Wie hatten Sie sich die Fortbewegungsmechanik in The Blood of Dawnwalker bis jetzt vorgestellt?