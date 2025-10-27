The Acolyte Showrunner enthüllt Verbindung von Knights of Ren zu The Stranger

HQ

Trotz einiger auffälliger Actionsequenzen wurde ein Großteil von The Acolyte von einem lauten Teil der Star Wars-Fangemeinde verachtet, was Disney klar machte, dass sie keine mehr sehen wollten. Disney hörte zu und setzte die Serie ab, nachdem die erste Staffel am Ende einen großen Cameo-Auftritt von Darth Plagueis hinterlassen hatte.

In einem neuen Buch The Art of The Acolyte (via SFF Gazette) enthüllt die Showrunnerin von The Acolyte, Leslye Headland, was mit Manny Jacintos Charakter Qimir alias The Stranger passiert wäre, wenn die Serie fortgesetzt worden wäre.

"Es lag am Design des Charakters und daran, dass wir Darth Plagueis einführen würden, der am Ende Palpatine als seinen Lehrling haben muss." Headland schrieb. "Nach der Regel der Zwei - einem Gebot, das die Sith auf nur zwei zu einem bestimmten Zeitpunkt beschränkte, einen Meister und einen Lehrling - besteht eine Möglichkeit, es am Laufen zu halten, darin, dass der Fremde der erste Ritter von Ren ist, Teil eines Sith-nahen Kults, von dem wir wissen, dass er schließlich überlebt."

Dies ist sicherlich eine Möglichkeit, wie die Serie die Figur hätte aufnehmen können. Wir wissen sehr wenig über die Ritter von Ren, abgesehen von der Tatsache, dass sie in der Sequel-Trilogie als Kylo Rens kantige Lakaien auftreten. Ein paar Flusen in ihrer Geschichte wären von einigen geschätzt worden, aber wir bezweifeln, dass dies dazu führt, dass jemand mit der Faust gegen den Dreck schlägt und sich wünscht, dass The Acolyte zurückkommen könnte.