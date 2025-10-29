Termine für das Finale der Nations League der Frauen nach den Siegen Spaniens und Deutschlands am Dienstag

HQ

Die Endspiele der Nations League der Frauen stehen fest: Sie finden in der nächsten Länderspielpause statt, und im Gegensatz zu den Männern wird das Finale (und das Spiel um den dritten Platz) ein Hin- und Rückspiel sein. Am Montag, dem zweiten Tag des Halbfinales, erhöhte Spanien seine Torausbeute gegen Schweden mit 5:0 nach Hin- und Rückspiel.

Währenddessen schaffte es Deutschland, gegen Frankreich ein Remis zu erreichen. Mit ihrem Tor im Hinspiel sicherten sie sich das Ticket für das Finale gegen Spanien. Es ist erst die zweite Ausgabe der Women's Nations League, die Spanien beim letzten Mal (Februar 2024) gegen Frankreich gewann, Deutschland belegte den dritten und die Niederlande vierten.

Finale der Nations League der Frauen:



Deutschland - Spanien (Hinspiel): 28. November



Spanien - Deutschland (Rückspiel): 2. Dezember



Spiel um den dritten Platz