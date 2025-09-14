Terence Crawford verblüfft Canelo Álvarez und die Boxwelt mit Überraschungssieg

HQ

Die Welt des Boxens wurde gestern Abend in Las Vegas erschüttert, als Terence Crawford Saúl "Canelo" Álvarez nach Punkten besiegte ((116-112, 115-113 und 115-113) und der erste männliche Kämpfer in der Vier-Gürtel-Ära wurde, der die unangefochtene Meisterschaft in drei Divisionen hielt und nun die WBA (Super), WBC, WBO und IBF Titel im Supermittelgewicht hält, nachdem er unangefochtener Weltmeister im Halbweltergewicht und Weltergewicht war.

Der 37-jährige Crawford baut seinen Profirekord von 42 Siegen, 31 durch K.o. und ohne Niederlage, aus, während der 35-jährige Canelo Álvaraz die dritte Niederlage in seiner umfangreichen Karriere von 68 Kämpfen, 63 Siegen, 39 K.o. und zwei Unentschieden einstecken muss.

Boxexperten bezeichnen diesen Kampf als "historisch", mit einer potenziell beispiellosen weltweiten Zuschauerzahl dank Netflix. Álvaraz, der als "das Gesicht des Boxens" galt, sagte, dass sein Vermächtnis "bereits da ist und ich gerne Risiken eingehe, weil ich das Boxen liebe". In der Zwischenzeit sagt Crawford, dass er "jetzt das Gesicht des Boxens ist, der beste Pfund-für-Pfund-Kämpfer der Welt, so wie ich es immer war".