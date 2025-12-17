Terence Crawford kündigt seinen Rücktritt vom Boxen drei Monate nach der Geschichte an und verlässt die Boxkarriere ungeschlagen

HQ

Terence Crawford, 38-jähriger amerikanischer Boxer, hat seinen Rücktritt angekündigt, beendet seine Karriere "ohne mehr zu beweisen" und lässt den Sport ungeschlagen: 42 Kämpfe, 42 Siege, davon 31 durch K.o. seit Beginn seiner Profikarriere im Jahr 2008.

Crawford, geboren in Omaha, Nebraska, gewann 18 große Weltmeisterschaften in fünf Gewichtsklassen, von Leichtgewicht bis Supermittelgewicht. Sein letzter Kampf fand letzten September statt, als er Sául 'Canelo' Álvarez in Las Vegas in Punkten besiegte und die WBA (Super-), WBC-, WBO- und IBF-Supermittelgewichtstitel gewann, womit er der erste männliche Kämpfer in der Vier-Gürtel-Ära wurde, der die unangefochtene Meisterschaft in drei Gewichtsklassen (Halbweltergewicht, Weltergewicht, Supermittelgewicht) hielt.

Allerdings wurde ihm Anfang Dezember der WBC-Supermittelgewichtstitel aberkannt, weil er die erforderliche Sanktionsgebühr nicht bezahlt hatte.

"Ich ziehe mich vom Wettbewerb zurück, nicht weil ich mit dem Kämpfen fertig bin, sondern weil ich eine andere Art von Kampf gewonnen habe. Der, in dem man auf eigene Faust geht", sagte Crawford in einem YouTube-Video, in dem er seine Entscheidung erklärte. "Das ist kein Abschied, das ist das Ende eines Kampfes und der Beginn eines anderen."