Tennisspieler und Hunderte von Fans unterstützen Katie Boulter, nachdem sie ihre Online-Beleidigungen angeprangert haben

Katie Boulter, 28-jährige britische Tennisspielerin, Nummer 39 der Weltrangliste und Zweite in Großbritannien, enthüllte am Dienstag, welche Art von Nachrichten sie online erhielt: "Hoffe, du bekommst Krebs", Beleidigungen für ihre Familie und Großmutter... Hunderte von Leuten, die sie beleidigten, einige, weil sie Geld bei ihren Wetten verloren hatten, was sie überwältigte, da es "schwer war, diejenigen zu unterscheiden, die ein echtes Risiko darstellten".

Ihre Worte, die auf der BBC veröffentlicht wurden, fanden in der Welt des Tennis großen Anklang, und viele Spielerinnen haben sich seitdem zu Wort gemeldet, um sie zu unterstützen und auch die Online-Beleidigungen anzuprangern, die sie erhalten haben und die für Sportler zur Norm geworden sind.

Die Landsfrauen Harriet Dart und Sonay Kartal schlugen vor, dass es bei der Erstellung von Social-Media-Konten Identifizierungsmaßnahmen geben sollte, so dass es wirklich keine große Rolle spielt, wann die WTA diese Konten meldet, da sie leicht neue Konten erstellen können. Álex de Miñaur, der auch Boulters Partner ist, sagte, dass viele Athleten sich wegen dieser Art von Missbrauch nicht mit ihren eigenen Social-Media-Konten auseinandersetzen wollen.

Boulter will nun jüngere Spieler unterstützen, die das Gleiche durchmachen

Die positive Seite ist, dass die Äußerung auch bedeutete, dass Boulter "Hunderte von Nachrichten der Unterstützung" erhielt. "Sie sagten, wie sehr sie mich lieben und wie sehr sie es schätzen, dass ich dieses Thema ans Licht bringe, und sie waren sich dessen nicht bewusst. Ich glaube einfach nicht, dass die Leute sich dessen bewusst sind. Ich glaube nicht, dass die Leute erkennen, wie viel den Spielern tatsächlich passiert."

Boulter bot auch Unterstützung für junge Spielerinnen an, die mit Online-Missbrauch zu kämpfen haben. "Ich versuche, das Bewusstsein dafür zu schärfen, und wenn eines dieser Mädchen das Gefühl hat, mit mir darüber sprechen zu wollen, wäre ich mehr als glücklich, das zu tun. Ich sehe mich als ein offenes Buch, und ich sehe mich als jemanden, der eine ziemliche Reise hinter sich hat."