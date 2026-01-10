Tennis Kenya reagiert auf virale Partie wegen unerfahrener Spieler in einem Profiturnier

HQ

Ein professionelles Frauentennisspiel in Nairobi, Kenia, ging viral, weil eine der Spielerinnen so schlecht spielte. Videos des Spiels, in denen die ägyptische Spielerin Hajar Abdelkader aussah, als wäre es das erste Mal, dass sie Tennis spielte, lösten Debatten, Witze und einige Empörungen in den sozialen Medien aus, da sie kaum glauben konnten, dass jemand ohne professionelle Erfahrung überhaupt am Wettbewerb teilnehmen durfte.

Abdelkader, 21, wusste kaum, wie man einen Schläger hält, verfehlte die meisten Aufschläge und wusste manchmal nicht einmal, von welcher Seite sie aufschlagen sollte. Das Spiel gegen die deutsche Spielerin Lorena Schaedel endete mit 6:0, 6:0, wobei Abdelkader 20 Doppelfehler erzielte und nur drei Punkte gewann... verursacht durch Fehler ihres Gegners.

Bilder des Spiels gingen viral und veranlassten den kenianischen Tennisverband zu erklären, was passiert war. Abdelkader erhielt eine Wildcard-Teilnahme am ITF W35 Nairobi-Turnier, was eine besondere Einladung bedeutet, wenn einer der qualifizierten Spieler aus dem Hauptfeld zurückzieht. Berichten zufolge war sie die einzige Person, die eine Wildcard-Einladung erhielt, und hatte dem Veranstalter mitgeteilt, dass sie über die entsprechende Wettbewerbserfahrung verfüge.

"Zu dieser Zeit war Frau Abdelkader die einzige Spielerin, die eine Wildcard beantragt hatte, und die Entscheidung erfolgte auf Grundlage der bereitgestellten Informationen und im Interesse einer vollständigen und ausgewogenen Auslosung und Unterstützung der Entwicklung des Tennissports in Afrika. Im Nachhinein erkennt Tennis Kenya an, dass diese Wildcard nicht hätte vergeben werden dürfen. Die Föderation nimmt diese Erfahrung zur Kenntnis und wird dafür sorgen, dass ein so äußerst seltenes Ereignis nie wieder passiert."

Schließlich fügt der Verband hinzu, dass Abdelkader online verspottet wurde, dass "dies eine junge Person ist, und angesichts des Ausmaßes und der Art der Berichterstattung über dieses Spiel erkennen Tennis Kenya und die ITF die Notwendigkeit an, das Wohl beider Spieler als Hauptaspekt zu betrachten", und sagten, sie hätten beide Spieler unterstützt.