Teenage Engineering TX-6

Wir haben so ziemlich alles geliebt, was uns Schwedisch Teenage Engineering geschickt hat, und das aus gutem Grund. Trotz des hohen Preises wird jedes einzelne Produkt mit einer so klaren Absicht des Absenders entworfen und hergestellt, dass es schwer ist, nicht auf die Kombination aus kristallklarer Funktionalität und attraktiven Materialien und Formen hereinzufallen. Dies sind Produkte, die bei einem Verbraucher ein klares "Bedürfnis" hervorrufen, daran besteht kein Zweifel, und sollten Sie einen bestimmten Anwendungsfall für ein Teenage Engineering Produkt finden, erhalten Sie etwas, das verdammt gut zusammengestellt ist. "Das Beste aus beiden Welten", wie Hannah sagen würde.

Was uns natürlich zum TX-6 bringt, einem kleinen Mixer, der Ihnen wirklich alle Funktionen bietet, die Sie von einer kleineren Konsole einer Marke wie Røde erwarten würden, aber so kompakt ist, dass er in eine Gesäßtasche passt und weniger wiegt als ein iPhone 16.

Das Design selbst ist so kompakt, dass es geradezu schwer zu verstehen ist. Es ist kleiner als selbst die kleinsten modernen Smartphones und wiegt auch weniger. Er ist aus einem einzigen Stück CNC-Aluminium mit 2K Molding gefertigt, und auf der Rückseite finden Sie, genau wie beim TP-7, atemberaubendes Leder, diesmal schwarz, das dem, was man sonst leicht als etwas kühles Ganzes bezeichnen könnte, immer noch etwas unheimlich Greifbares und Warmes verleiht. Der Punkt ist, dass alles, vom kleinen Display mit einfachen Voreinstellungen bis hin zu den einzelnen sechs Eingängen, wunderbar auf Berührung und Bewegung reagiert, und es wird umso deutlicher, dass die Verarbeitungstoleranz von Teenage Engineering erstklassig ist.

Wie gesagt, es handelt sich um einen winzigen tragbaren Mixer, dessen Akku eine Betriebsdauer von etwa acht Stunden aushält, was gut mit unseren eigenen Tests übereinstimmt. Mit diesem können Sie 44.1/48KHz oder 24-Bit auf einem eigenen Speicher über sechs individuelle Stereokanäle aufnehmen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Funktionen, wie z. B. Bluetooth LE-Unterstützung für andere drahtlose MIDI-Geräte, MFI-Kompatibilität mit iOS und sogar einen Synthesizer.

Die sechs Stereo-Eingänge können in Mono aufgeteilt und über Klinkenanschlüsse an der Oberseite angesprochen werden. Es muss gesagt werden, dass einige einzelne Klinkeneingänge, je nachdem, wie die Kabel physisch ausgelegt sind, Schwierigkeiten haben werden, sich auszurichten, da der TX-6 so klein ist. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie unbedingt alle sechs verwenden müssen. Darunter befinden sich drei analoge Eingänge, ein großer Hauptklinkeneingang und eine Mini-Buchse für AUX. Es gibt auch USB-C, so dass es möglich ist, den TX-6 als Audio-Interface für etwas so Grundlegendes wie eine Podcast-Aufnahme vor Ort zu verwenden.

Der Klang ist fantastisch, es gibt kein anderes Wort dafür und es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Klang durch den Akku als zentrale Stromquelle oder die Größe des Geräts beeinträchtigt wird. Es muss jedoch gesagt werden, dass das kleine Display zwar brillant ist, um Ihnen konkretes Feedback zu Peaking, Gain und anderen Audioeinstellungen zu geben, die für die Stabilisierung brauchbarer Schallpegel und das Balancing sehr wichtig sind, aber es ist so klein, dass die tatsächliche professionelle oder semiprofessionelle Arbeit mit dem TX-6 etwas frustrierend sein kann. Hier ist einfach zu wenig Platz, was durchaus lustig ist, da sich die einzelnen Zifferblätter nicht zu klein anfühlen. Tatsächlich fühlt sich nichts anderes am TX-6 durch die Größe beeinträchtigt, abgesehen von der Nähe der bereits erwähnten Stereoeingänge zueinander und diesem winzigen Display.

Für Musiker wird dies wahrscheinlich ein Dealbreaker sein, da die granulare Optimierung der Lautstärke im Handumdrehen ziemlich wichtig wird, aber als Podcast-Produzent oder als eine Art Field-Recorder-Mixer ist dies das ultimative Werkzeug. Es wäre schön gewesen, wenn es etwas billiger gewesen wäre, aber andererseits ist es ein so spezifisches Werkzeug, dass sich der richtige Kunde in die Kombination aus Funktionalität, Fingerfertigkeit und Ästhetik verlieben könnte. Aber selbst wenn man all das im Hinterkopf behält, sind 1.049 £ eine kleine Pille, die man schlucken muss. Vielleicht könnte eine aktualisierte Version ein horizontaleres Display über die gesamte Breite des Geräts platzieren, was dem Benutzer etwas mehr Spielraum für Anpassungen gibt, und es würde sich lohnen.

