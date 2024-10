Teenage Engineering OB-4

Teenage Engineering ist eine Ikone, sie sind zu Design-Legenden geworden, einschließlich der Verwendung ihrer schwedischen Zauberei, um das inzwischen gut erkennbare Nothing -Design zu schaffen, aber auch das kleine orangefarbene Fiasko, besser bekannt als Rabbit R-1. Vielleicht noch wichtiger ist, dass das Unternehmen selbst kontinuierlich robuste, innovative und gut funktionierende Audiogeräte in Form von Synthesizern, Mischpulten und mehr hergestellt hat.

Aber wenn Sie nur ein schmutziger Gelegenheitsspieler mit einer Vorliebe für coole Ausrüstung sind, stellen sie auch Produkte für Sie her, und es ist einfach, mit OB-4 zu beginnen. Wir sprechen eigentlich von einem relativ einfachen Bluetooth-Lautsprecher mit eingebautem Radio, der nicht nur dazu gedacht ist, an einem Sonntagmorgen in der Küche Radio 2 zu spielen, sondern auch überall hin mitzunehmen... So kannst du Radio 2 im Park, am Strand oder in der Bibliothek spielen.

Teenage Engineering weiß, wie großartiges Equipment aussehen sollte, sie verstehen taktiles Design buchstabengetreu und schon beim Scrollen durch ihre Website schaltet sich Ihr Gehirn plötzlich ein und beginnt ein Gedankenexperiment, bei dem die ganze Übung eine aufkeimende DJ-Karriere rechtfertigen soll, was den Kauf eines EP-1320 Medieval völlig natürlich macht. Ihre Produkte erzeugen nur "Lust".

Der OB-4 ist etwas subtiler, etwas anonymer, obwohl er in mehr Farben erhältlich ist, aber er strahlt immer noch Identität, Charakter und einen Vibe aus, den man sonst nirgendwo wirklich bekommen kann, vor allem, wenn man sich normalerweise riesige Industrielautsprecher von Sonos, Bose und JBL ansieht. Die ganze "Box" sieht aus wie eine Art Radio aus den 90er Jahren und misst 232,5 x 284 x 57,5 Millimeter. Das gesamte Gehäuse ist in einer von sieben Farben lackiert, die alle UV-beständig sind und mit der Zeit nicht verblassen. Auf der Vorderseite befinden sich zwei Richtlautsprecher und die Bedienelemente befinden sich auf der Oberseite, wo man auch einen Tragegriff hat. Es ist alles Old School, als wären die Designer von Bang & Olufsen in der Zeit zurückgereist und hätten in den späten 80er Jahren ein UKW-Radio entworfen und es mit einem Aufschlag verkauft. Es ist luxuriös, sofort erkennbar und... naja, Verlangen. Tatsächlich ist es so schlimm, dass so ziemlich jeder Gast, den wir am Testfenster hatten, fast immer auf den OB-4 aufmerksam geworden ist und danach gefragt hat.

In Rot ist es ziemlich auffällig und auf eine Art und Weise retro-futuristisch (denken Sie an Fallout ), und vielleicht am wichtigsten ist, dass es gut aussieht. Dieses Design wird mit einem recht intuitiven Paradigma der Benutzeroberfläche kombiniert, bei dem Sie es über einen "Knopf" aufdrehen, aber auf den gewünschten Ausgang klicken, von analogem Ausgang über Bluetooth bis hin zu UKW-Radio. Hier gibt es kein DAB, was offensichtlich gewesen wäre. In der Tat ist es eine meiner einzigen Beschwerden, aber es ist immer noch ziemlich wichtig, da ein Großteil der Radiofunktionalität verloren geht, da sie auf UKW-Sender beschränkt ist. Der TP-7 hat jedoch einen kleinen Kick, da es auf einer Seite eine motorisierte Rolle mit einem Hall-Effekt-Sensor gibt. Tatsächlich nimmt der OD-4 alles auf, was Sie gerade gehört haben, und wenn Sie diese kleine Disc als Plattenspieler verwenden, können Sie eine bestimmte Radiosendung oder einen Titel auf Spotify abspielen. Es ist eine einzigartige Funktion, die nur zu Teenage Engineering Gunsten wirkt. Darüber hinaus ist der Line-In des OD-4 so latenzarm, dass man ihn tatsächlich als Verstärker für ein Instrument verwenden kann.

Er kann mit einer einzigen Ladung am Radio 72 Stunden und mit Bluetooth 40 Stunden lang laufen. Das ist mehr als respektabel, vor allem, wenn man bedenkt, wie gut es klingt. Im Inneren finden wir außerdem eine 2+2-Stereo-Konfiguration mit zwei 38-Watt-Verstärkern sowie einem Hochtöner und einem Tieftöner, die beide aus Neodym-Treibern bestehen. Sie spielen in 52Hz-25kHz und haben eine ungefähre Ausgangsleistung von knapp 100dB. Es ist also ehrenwert, und der Klang ist warm, voller Tiefe und Signatur. Ja, der Klang ist extrem gerichtet, also muss er vor Ihnen sein, um das gute Erlebnis zu bekommen, aber er funktioniert hervorragend. Es gibt auch Bluetooth 5 LE, so dass es möglich ist, sich mit der Klangquelle ziemlich weit weg zu bewegen, bevor sie knistert oder stoppt.

Teenage Engineering zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur wissen, wie man durch Design und Verarbeitungsqualität bei einem potenziellen Verbraucher Begehrlichkeiten weckt, sondern auch, wie man einen großartigen Lautsprecher baut. Das ist die Essenz des OD-4. Ja, es ist teuer, vielleicht zu teuer, und das DAB-Band fehlt schmerzlich, aber abgesehen davon ist es einer der besten Lautsprecher auf dem Markt.

