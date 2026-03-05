Ted Lasso-Star Cristo Fernández ist ein echter Fußballer und wurde beim Training mit dem USL-Team gesehen

HQ

Cristo Fernández, der mexikanische Schauspieler hinter dem liebenswerten Dani Rojas in Ted Lasso, könnte überraschend ins Profifußball zurückkehren, und Fans von Apple TV+ sind total verrückt, als sie den Schauspieler sehen, der in einer TV-Show für ein echtes Footballteam in den USA spielte.

Laut Barstool Sports trainiert Fernández beim amerikanischen Team El Paso Locomotive FC, das in der USL Championship spielt, der zweithöchsten "Fußballliga" in den USA hinter der MLS. Er schaffte es sogar in ein Vorbereitungsspiel gegen New Mexico United, und nun entscheidet das texanische Team, ob es Fernández für die neue Saison, die diese Woche beginnt, engagieren will.

Laut GOAL wurde Cristo Fernández letzten Monat auch beim Training mit Chicago Fire II gesehen, einer Reservemannschaft der MLS-Franchise, die in der MLS Next Pro (der dritten US-Liga) spielt.

Fernández, 35, war tatsächlich ein Amateurfußballer, der seit seinem 15. Lebensjahr für den Club Deportivo Estudiantes Tecos in Guadalajara, Mexiko, spielte, erlitt jedoch eine Knieverletzung, die ihn vom Fußball abwandte, und verfolgte stattdessen eine Schauspielkarriere. Er wurde international durch Ted Lasso bekannt und hatte kleine Rollen in Blockbustern wie Transformers: Rise of the Beasts, Venom: The Last Dance und Sonic the Hedgehog 3.

Wird Cristo Fernández seinen inneren Dani Rojas entfalten und mit 35 Jahren wieder Profifußballer werden?