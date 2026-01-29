Ted Lasso Staffel 4 bekommt First-Look-Bilder

HQ

Die Kekse sind zurück, Baby! Vor der Veröffentlichung in diesem Sommer hat die vierte Staffel des Apple-TV-Hits Ted Lasso gerade einige First-Look-Bilder erhalten, die vom Streamer selbst gepostet wurden. Obwohl Staffel 3 als letzter Lauf für Richmond FC angepriesen wurde, scheint dies nur auf das Herrenteam zu galt zu sein.

In Ted Lasso Staffel 4 kehrt Ted erneut nach England zurück, wo er diesmal das Frauenteam von Richmond trainieren wird. Auf den Bildern sehen wir, dass wir ein ganz neues Team kennenlernen werden, darunter eine Assistenztrainerin, gespielt von Tanya Reynolds. Einige Fans fragen sich, ob sie Coach Beard in der Serie ersetzen wird, aber es ist erwähnenswert, dass wir bisher nur vier Bilder gesehen haben und nicht wissen, wohin Staffel 4 führen wird.

Wir wissen, dass einige Darsteller nicht zurückkehren werden. Phil Dunster, der in den ersten drei Staffeln Jamie Tart spielte, konnte wegen Terminüberschneidungen nicht zurückkehren. Daher müssen wir sehen, wie Ted Lasso in seiner neuen Ära diesen Sommer verläuft.