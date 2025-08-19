Gamereactor

Fallout (Amazon)
Teaser-Trailer zu Fallout Staffel 2 enthüllt Premierendatum und Todeskralle

Zusammen mit einer Reihe von Anspielungen auf Fallout: New Vegas.

Wir wussten bereits, dass die zweite Staffel von Fallout irgendwann im Dezember zu Prime Video kommen wird, aber jetzt ist es Zeit für das genaue Datum.

Amazon hat, nachdem es uns gestern mehrere Bilder zur Verfügung gestellt hat, den ersten Teaser-Trailer für Fallout Staffel 2 veröffentlicht. Er endet mit der Ankündigung, dass die Show am 17. Dezember Premiere haben wird. Davor wird uns sowohl ein Vorkriegs- als auch ein postapokalyptisches New Vegas gezeigt, eine Reihe von Anspielungen auf Fallout: New Vegas, wie sich die Beziehung zwischen dem Ghul und Lucy weiterentwickelt und schließlich ein Blick auf eine Todeskralle.

Fallout (Amazon)

