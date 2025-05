Fallout Staffel 2 kommt im Dezember zu Prime Video

HQ

Vor vier Tagen enthüllte Walton Goggins, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Fallout-Serie von Amazon abgeschlossen sind. Viele fragten sich, ob wir das Endergebnis noch in diesem Jahr sehen würden oder ob wir bis 2026 warten müssten. Ich habe gute Nachrichten.

Amazon kündigt nicht nur an, dass Fallout Staffel 2 irgendwann im Dezember auf Prime Video debütieren wird, sondern auch, dass bereits grünes Licht für eine dritte Staffel erhalten hat. Uns wurde nichts Nennenswertes mehr gesagt, also müssen wir in den kommenden Monaten auf Trailer und Neuigkeiten über neue Schauspieler warten.