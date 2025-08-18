Erste Bilder von Fallout Season 2 auf Prime Video

HQ

Als wir die Silhouette der Stadt New Vegas am Ende der ersten Staffel von Fallout sahen, der TV-Serienadaption von Bethesdas großartiger Videospiel-IP, wurde uns sofort klar, dass die Pläne von Jonathan Nolan und seinem Produktionsteam über die Adaption vager Vorstellungen über Fraktionen, Schauplätze und Charaktere hinausgingen und dass wir in eine der besten Kulissen des Franchise eintauchen würden. die er dieses Mal in das Obsidian-Videospiel eingebracht hat.

Jetzt werden wir herausfinden, wie es Maximus (Aron Moten), Lucy (Ella Purnell) und dem Ghoul (Walton Goggins) ergeht, während sie die Mojave-Region und die Stadt New Vegas erkunden, eine Stadt, die den nuklearen Holocaust überlebt hat und dank ihres Hauptinvestors, dem rätselhaften Mr. House, immer noch steht.

Die ersten offiziellen Bilder aus der Serie wurden geteilt, und neben dem Hauptdarsteller-Trio können wir eine Reflexion des Casinos Lucky 38 sehen (sicherlich ein wichtiger Ort in den Spielen und in der Serie, sicherlich), sowie das Modell Pipboy 3000, das von den Bewohnern der Refugios der Region getragen wurde und hier von Lucys Vater getragen wurde. Hank (Kyle MacLachlan).

Sie können sich die Galerie, mit freundlicher Genehmigung von Xcancel, unten ansehen.