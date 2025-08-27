Taylor Swifts Engagement hält Einzug in die US Open: "Sie hat das Beste verdient", sagt Swiatek

HQ

Die Ankündigung, dass sich Taylor Swift mit dem NFL-Spieler Travis Kelce verlobt hat, erfolgte zeitgleich mit dem US Open-Match zwischen Jannik Sinner und Vit Kopriva. Da es dem Spiel an Spannung mangelte, einem komfortablen 6:1, 6:1, 6:2-Sieg für die Nummer 1 der Welt und Titelverteidigerin, ließen die Kommentatoren der US Open auf ESPN die Nachricht in ihre Berichterstattung über das Spiel einfließen.

"Taylor Swift ist verlobt!", sagte Mary Carrillo, ESPN-Kommentatorin. Scherzhaft oder vielleicht verwirrt fragte ihr Co-Moderator: "Mit, wie eine neue Platte, oder...? ". "Sie wird heiraten!", sagte Carrillo.

Die Nachricht verbreitete sich schnell unter den Zuschauern des Spiels, und viele erinnerten sich daran, dass Swift und Kelce das Finale der US Open im Jahr 2024 zwischen Jannik Sinner und Taylor Fritz miterlebt hatten. Iga Swiatek scherzte in ihrer Pressekonferenz nach ihrem 6:1, 6:2-Sieg über Emiliana Arango, dass "sie die Nachricht gepostet hat, als ich fertig war, vielleicht ist das kein Zufall" und verbrachte fast die Hälfte ihrer Pressekonferenz damit, über Travis zu sprechen (via Reuters).

"Ich freue mich einfach nur für sie, denn sie hat das Beste verdient", sagte Swiatek. "Offensichtlich hatte sie viele Freunde, also wissen wir alles darüber. Hoffentlich wird dieser für immer bleiben. Travis scheint ein toller Kerl zu sein."