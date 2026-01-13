Tandem-RGB-OLED-Gaming-Monitore werden bald auf den Markt kommen

HQ

Die nächste Stufe von OLED ist Tandem RGB OLED, und im Fall von ASUS ist es sogar Stripe Pixel OLED, letzteres wird auch in neu vorgestellten QD-OLED von ASUS wie dem PG34W und XG34W verwendet.

Diese neuen Displaytypen wie das ROG Swift OLED verwenden PG27UCWM ein Dual-Layer-OLED-Display und verbessern so Helligkeit und Haltbarkeit, da nun zwei Schichten vorhanden sind, die Licht emittieren können. Je nach Modell und Marke liefert dies 1500 nits Helligkeit, eine 60 % längere Lebensdauer als herkömmliche OLEDs und eine bessere Farbmenge als selbst QD-OLED. Das Bild sollte außerdem zumindest theoretisch viel schärfer und klarer sein.

Stripe Pixel OLED verwendet im Gegensatz zu normalen OLEDs, die die Subpixel in einer dreieckigen Form anordnen, ein vertikales Streifenmuster. Dies verbessert die Klarheit und die Schwarzwerte, da es in echten Tandem-OLEDs keinen weißen Subpixel gibt, was zumindest theoretisch deutlich bessere Farben liefert und gleichzeitig eine Antwortzeit von 0,003 ms und entweder 4K bei 240Hz oder FHD bei 480Hz ermöglicht – im Gegensatz zu den QD-OLED-Modellen, die nur 280Hz schaffen.

Verschiedene Typen und Marken von RGB OLED werden relativ bald auf den Markt kommen, wobei RGB Stripe Tandem OLEDs von ASUS voraussichtlich im späten Frühjahr in die Läden kommen, aber mit Preisen gleich der aktuellen PG27 OLED-Serie, also 800–1100 Euro je nach Größe und Konfiguration.

Die Monitore haben 99 % DCI-P3, 10-Bit-Farbraum und Delta E<2, and use UHBR20 standad for connection, having the full 80Gbps bandwidth available and offering 90W for USB-C connections. For some reason, a lot of time has been spent on the backside of the monitors with a rather special look of semi-transparent backplate.

