Take-Two-CEO sagt, es sei eine "lächerliche" Idee, die KI erschaffen könnte Grand Theft Auto VI

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Gestern gab es viele Kiefer, als Nvidia seine DLSS-5-Technologie präsentierte, die unter anderem die Gesichter von Spielcharakteren neu rendern kann. In Echtzeit kann das Original durch etwas ersetzt werden, das viele mit einem Snapchat-Beauty-Filter verglichen haben und das bestenfalls als sehr generisch beschrieben werden kann – eine Entwicklung, die zu einer Flut parodistischer Beiträge von Entwicklern führte.

Aber es besteht offensichtlich kein Zweifel, dass KI ein integraler Bestandteil der Spieleentwicklung wird. Dennoch scheinen viele Entwickler es als Werkzeug zu sehen, um Prozesse zu beschleunigen, und wollen nicht, dass KI Ideen oder Gameplay generiert. Manche hoffen jedoch, dass die Spieleentwicklung unglaublich einfach wird, sodass man mit einem Knopfdruck das nächste große Ding erschaffen kann.

Eine Person, die an dieses Konzept überhaupt nicht glaubt, ist Take-Two-CEO Strauss Zelnick. In einem Interview mit The Game Business erklärt er, dass es geradezu lächerlich ist zu glauben, dass KI so etwas wie Grand Theft Auto VI schaffen könnte, und sagt, dass sie bestenfalls nur für einfachere, Einwegprodukte geeignet sei, wobei er sich keine Sorgen macht, dass andere dank KI mit ihnen konkurrieren könnten:

"Nicht mal im kleinsten Stück. Es gibt bereits viele Technologien, die es Menschen ermöglichen, Videospiele zu erstellen, und deshalb werden jedes Jahr Tausende von Videospielen entwickelt. Und doch konzentrieren sich die Hits fast ausschließlich auf die großen Unterhaltungsfirmen und hin und wieder auf ein Indie-Format, das im Allgemeinen gut finanziert und an sich schon ziemlich robust ist."

Er gibt ein Beispiel dafür, wie er Werke sieht, die von KI geschaffen wurden, die er bestenfalls für ein bisschen Spaß und nicht für etwas Dauerhaftes hält:

"Die Vorstellung, dass neue Werkzeuge es einer Person ermöglichen würden, einen Knopf zu drücken, einen Hit zu generieren und ihn vielen Millionen Verbrauchern weltweit zugänglich zu machen, ist eine lächerliche Vorstellung. Das war einfach nie der Fall bei Unterhaltung. Im Moment gibt es [in der Musik] Programme, mit denen man einen Prompt herausgeben und einen professionell aufgenommenen Song zurückspucken lassen kann. Es klingt wie ein Lied, aber ich fordere dich heraus, es mehr als einmal anzuhören. Es ist toll, sie als Grußkarte an seinen Partner zum Geburtstag zu schicken, aber das war's auch schon."

Zelnick schließt das interessante Interview später mit der Aussage, dass KI den Menschen bei der Schaffung zeitloser und innovativer Werke einfach nicht ersetzen kann, da dies letztlich "menschliches Engagement und Kreativität erfordert".

Wie sehen Sie selbst KI-geschaffene Produkte? Können sie mit dem mithalten, wozu kreative Köpfe fähig sind?