Nvidia nennt DLSS 5 einen "GPT-Moment", aber das Internet nennt es einen Witz

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Am Montagabend stellte Nvidia seine neue DLSS-5-Technologie vor, bei der KI zur Verbesserung der visuellen Effekte, insbesondere Gesichtsdetails, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen – eine Entwicklung, die das Unternehmen für den nächsten großen Fortschritt in der Spielewelt hält. Zur Veranschaulichung wurde auch ein kurzes Video veröffentlicht, das zeigt, wie Spiele mit dieser Technologie verbessert werden können, das Sie unten ansehen können.

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Nvidia-Gründer und CEO Jensen Huang kommentiert das, was er für einen riesigen Fortschritt hält:

"Fünfundzwanzig Jahre nachdem NVIDIA den programmierbaren Shader erfunden hat, erfinden wir Computergrafiken erneut neu. DLSS 5 ist der GPT-Moment für Grafik – handgefertigtes Rendering mit generativer KI vereint einen dramatischen Sprung in visueller Realität, während die Kontrolle, die Künstler für kreative Ausdrucksformen benötigen, erhalten bleibt.

Computergrafik erwacht zum Leben – was haben wir dann gemacht? Wir verschmolzen steuerbare 3D-Grafiken, die Bodenwahrheit virtueller Welten, die strukturierten Daten virtueller Welten und die generierten Welten. Wir kombinierten 3D-Grafiken mit generativer KI und probabilistischer Berechnung.

Einer davon ist völlig prädiktiv, der andere probabilistisch, aber sehr realistisch. Der Inhalt ist wunderschön und zugleich kontrollierbar. Dieses Konzept, strukturierte Informationen und generative KI zu verbinden, wird sich in einer Branche nach der anderen wiederholen. Strukturierte Daten sind die Grundlage vertrauenswürdiger KI."

Obwohl die Technologie zweifellos beeindruckend ist, wäre es weit hergeholt zu sagen, dass das Internet beeindruckt war. Im Gegenteil, die Kritik war massiv. Nvidias "verbesserte" Gesichter ähneln selten dem, was der Spieleentwickler ursprünglich vorgestellt hatte, und ähneln leider auffallend der meist schwachen und einfallslosen KI, die man bekommt, wenn man Grok oder ChatGPT bittet, ein Foto zu verbessern oder eine schöne Person darzustellen.

Wir haben unzählige Beiträge in Kommentarbereichen und in sozialen Medien durchgescrollt und können bestätigen, dass praktisch jeder, der sich die Zeit genommen hat, zu kommentieren, äußerst negativ gegenüber dem ist, was sie als automatisierten KI-Klatsch ansehen.

Hier ist eine Auswahl von Resetera und YouTube:



"Jetzt kann dein Spiel wie ein KI-generiertes Bild aussehen, wow."



"Das ist auf keinen Fall ein Aprilscherz."



"Wir sind 2020 gestorben und sind gerade in der Hölle"



"Sieht so aus, als würde es komplett verändern, was die Entwickler ursprünglich entworfen haben. mehr als seltsam."



"Mein erster Eindruck ist derselbe wie die Kommentare... zumindest bei Gesichtern sieht es so aus, als hätten sie einen KI-Schönheitsfilter überlagert."



"Sieht aus wie Snapchat-Filter."



"Warum trägt sie plötzlich Lippenstift?!? Was zum Teufel."



"Das ist absolut schrecklich."



"Das ist einfach eine Änderung der Kunst und des Charakterdesigns in etwas, das einem KI-"Verschönerungs"-Filter ähnelt. Sieht verdammt schrecklich aus."



Was halten Sie selbst von der Technologie?