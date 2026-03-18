Take-Two-CEO hat keinen Rat für die neue Xbox-Chefin Asha Sharma: "[Sie] hat sich großartig geschlagen, ohne mich je getroffen zu haben."

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Xbox sorgte kürzlich für große Schlagzeilen, indem es das Führungsduo Phil Spencer und Sarah Bond aufgab und Asha Sharma zur neuen CEO von Xbox ernannte. Sharma ist eine erfahrene Profi, und obwohl sie vielleicht nicht viel Spielerfahrung hat, scheint Take-Two-CEO Strauss Zelnick zuversichtlich, dass sie das Unternehmen voranbringen kann.

Im Gespräch mit The Game Business lehnte er es ab, ihr Ratschläge für ihre neue Rolle zu geben. "Ich glaube nicht, dass der neu ernannte Xbox-Leiter einen Rat von mir braucht," sagte Zelnick. "Sie ist eine hochqualifizierte Managerin, die großartig war, ohne mich je getroffen zu haben. Ich wette, dass sie weiterhin großartig ist. Außerdem muss ich mich darauf konzentrieren, mich selbst besser zu machen, bevor ich über andere CEOs spreche."

"Am Ende des Tages ist es, was in unserem Geschäft Erfolg macht, die beste Unterhaltung zu schaffen. Der Rest regelt sich meist von selbst", fuhr er fort. "Als ich Präsident von Fox wurde, war ich nur für die geschäftliche Seite verantwortlich. Mein Chef war der Vorsitzende, Joe Roth, und er war für die kreative Seite verantwortlich. Wenn ich meinen Job gut gemacht hätte, das Geschäft zu führen, und Joe seinen Job schlecht bei der kreativen Führung, würden wir scheitern. Wenn er seine Arbeit gut machte und ich meine schlecht, würden wir Erfolg haben. Und wenn wir beide unsere Arbeit gut machten, würden wir großen Erfolg haben. Und das haben wir zum Glück getan."

"Aber die Wahrheit ist, dass Treffer alle Übel heilen. Ohne Erfolge wirst du kein erfolgreiches Unterhaltungsunternehmen haben. Das ist das, worauf man sich konzentrieren sollte. Bei Take-Two versuchen wir, all das oben Genannte zu tun. Wir versuchen, ein großartiges kreatives Unternehmen zu führen, und wir versuchen, ein hochrationales, sehr effektives Unternehmen zu führen. Manchmal machen wir es falsch, aber genau das versuchen wir", fügte Zelnick hinzu.

Es ist ein riesiges Jahr für Take-Two, denn wir blicken auf den möglichen Start von Grand Theft Auto VI im November voraus. Zelnick hat damit alle Hände voll zu tun, indem er sowohl darüber spricht, dass das Spiel nicht zu groß ist, als auch uns versichert, dass KI niemals etwas wie GTA machen könnte.