Take-Two spielt die Befürchtungen herunter, dass Grand Theft Auto VI "zu groß zum Bewältigen ist"

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Es gibt viele Hinweise darauf, dass Grand Theft Auto VI absolut riesig sein wird, nicht nur im Umfang, sondern auch in Bezug auf seine Geschichte und Ambitionen. Aber jetzt möchte Rockstar Fans beruhigen, die befürchten, dass das Spiel einfach zu viel für sie wird und sich etwas zu überwältigend anfühlt.

Diese Kritik hat Take-Two CEO Strauss Zelnick kürzlich in einem Interview mit The Games Business angesprochen, in dem er deutlich machte, dass selbst diejenigen, die Arbeit, Familie und andere Aktivitäten jonglieren, das Spiel bewältigen können.

Zelnick hält die Sorge für stark übertrieben. Seiner Meinung nach hat Rockstar immer darauf abgezielt, ein breites Publikum zu erreichen, obwohl ihre Spiele hauptsächlich auf Erwachsene ausgerichtet sind. Er weist darauf hin, dass das Unternehmen bestrebt ist, "die bestmögliche Unterhaltung" zu schaffen, was in der Praxis bedeutet, dass möglichst viele Menschen das Spiel spielen wollen – und in der Lage sein sollten.

Es bleibt natürlich abzuwarten, wie gut diese Behauptung tatsächlich mit der Realität übereinstimmt, sobald das Spiel veröffentlicht wird. Denn vergessen wir nicht Red Dead Redemption 2 – ein Spiel, das uns im Grunde dazu zwang, ein paralleles Cowboy-Leben zu führen, um mit allem Schritt zu halten. Und Grand Theft Auto VI ist wahrscheinlich nicht kleiner. Hoffentlich bekommen wir bis Ende des Jahres die Antwort auf diese Frage, vorausgesetzt, das Spiel wird nicht wieder verzögert.

Machst du dir Sorgen, dass Grand Theft Auto VI zu groß wird und du einfach nicht mithalten kannst?