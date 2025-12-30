Tadej Pogačar wurde von der französischen Zeitung L'Équipe zum "Champion der Champions" ernannt

HQ

Der slowenische Radfahrer Tadej Pogačar wurde zum "Champion des Champions Monde" ernannt, der renommiertesten Auszeichnung der französischen Zeitung L'Équipe. Er wird der erste Radfahrer, der diese Auszeichnung seit Greg LeMond im Jahr 1989 gewinnt, in einem Jahr, in dem Pogačar sich als einer der größten Radfahrer aller Zeiten etablierte, indem er zum vierten Mal die Tour de France, drei Monuments (Flandern-Rundgang, Giro di Lombardia und Lüttich-Bastogne-Lüttich) sowie die UCI-Straßen-Weltmeisterschaften in Kigali gewann.

Pogačar wurde vor dem schwedischen Stabhochspringer Armand Duplantis ausgewählt, der in diesem Jahr noch mehrfach seinen eigenen Weltrekord übertraf, sowie dem spanischen Tennisspieler Carlos Alcaraz, die auf Platz zwei und drei in der Rangliste kamen.

"Ehrlich gesagt hätte ich mich nicht auf diese Liste gesetzt. Ich kann mich nicht so hoch einordnen", sagte Pogačar, der sich einer Liste von 'Champions des Champions' anschließt, zu der unter anderem Usain Bolt, Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Michael Shucmacher oder Leo Messi gehören.

Pogačar wurde zusammen mit Summer McIntosh, der kanadischen Schwimmerin, die bei den Schwimmweltmeisterschaften 2025 vier Goldmedaillen gewann, nominiert. Sie treten die Nachfolge der Turnerin Simone Biles und des Schwimmers Léon Marchand als Preisträger der Auszeichnung von L'Équipe an.