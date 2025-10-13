Tadej Pogačar wird beim Rennen in Slowenien von 40-jährigem britischen Anwalt geschlagen

HQ

Tadej Pogačar gewann am Samstag seinen rekordverdächtigen fünften Giro di Limbardia-Titel in Folge (und gleichzeitig sein zehntes Monument), nur wenige Wochen nachdem er Welt- und Europameister geworden war.

Seine Siegesserie wurde jedoch am Sonntag unterbrochen, als er bei seiner eigenen "Pogi Challenge" in Slowenien, einem Schaurennen, zu dem Hunderte von Amateurradfahrern eingeladen waren, um gegen den besten Radfahrer der Welt anzutreten, Zweiter wurde. Es war kein leichtes Rennen: 23 km Strecke und 1.189 Höhenmeter bergauf nach Krvavec, einem der schwierigsten in Slowenien und auch einer der Favoriten von Pogacar, wo er als Kind seinen ersten Sieg holte und wo er regelmäßig trainiert.

Im Rennen hatten die Radfahrer einen Vorsprung von sechs Minuten. Dann fuhr Pogacar an: Er schaffte es, sie alle zu fangen... aber einer, ein 40-jähriger englischer Anwalt, Andrew Feather, der als einer der wenigen nach Hause gehen kann, die Pogacar tatsächlich in einem Rennen besiegt haben, obwohl Pogacar natürlich schneller war (in 44:15 Minuten, dreieinhalb mehr als Pogacar).