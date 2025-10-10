Giro di Lombardia: Zeiten und wie man das Denkmal der Bergfahrer an diesem Samstag sehen kann

HQ

Das letzte der fünf Denkmäler des Radsports, der Giro di Lombardia, auch bekannt als Herbstklassiker oder "Klassiker der fallenden Blätter", und eines der anspruchsvollsten, was ihn zu einem weiteren Spielplatz für Tadej Pogačar gemacht hat.

Die 35. Station der UCI World Tour 2025 führt über 238 km von Como nach Bergamos Città Alta, mit mehr als 4.400 Höhenmetern zwischen Roncola, Berbenno, Dossena, Zambla Alta und dem Passo di Ganda.

Beliebteste Radsportler beim Giro di Lombardia 2025

Sie wird seit 1905 fast jedes Jahr ausgetragen und von keinem Geringeren als Tadej Pogačar dominiert, dem unangefochtenen König im Radsport, der seit 2021 jedes Jahr gewann und nach seinen Siegen bei der Tour de France und den Weltmeisterschaften in diesem Sommer natürlich Favorit auf einen fünften Sieg in Folge im Jahr 2025 ist.

Wenn er gewinnt, wäre er mit Fausto Coppi gleichziehend und wäre der einzige Fahrer, der fünf Ausgaben des Rennens gewonnen hat (in den 1940er Jahren) und der einzige, dem dies fünfmal in Folge gelungen ist.

Die Fans rechnen jedoch mit einem Duell zwischen Remco Evenepoel und Tom Picockc, während Pogacars Teamkollegen Isaacl del Toro und Jay Vine für UAE Emirates auflaufen könnten, wenn der Slowene Probleme hat.

So sehen Sie den Giro di Lombardia 2025

Der Giro di Lombardia findet am Samstag, 11. Oktober, ab 10:55 Uhr MEZ statt und endet voraussichtlich gegen 16:45 Uhr MEZ.

Wie üblich wird Eurosport der Ort sein, an dem man die Sendung auf den meisten europäischen Märkten sehen kann. In Italien wird sie auf dem öffentlich-rechtlichen Sender RAI ausgestrahlt. In der Zwischenzeit können sich die Fans in Großbritannien über Il Lombardia auf TNT Sports informieren.