SwannBuddy 4K Video Doorbell and MaxRanger4K Solar 3 Camera

Mit dem Wachstum des Marktes für Haussicherheitssysteme waren die meisten Akteure Technologieunternehmen, die versucht haben, sich in die Überwachung einzumischen, während nur wenige Überwachungsspezialisten den Mainstream-Verbrauchermarkt erreicht haben.

Eine davon ist jedoch Swann. Swann begann in Australien, lieferte Kamerasysteme für Bauernhöfe und den Industriesektor und entwickelte sich von einer lokalen DIY-Marke zu einer Spitze der KI-basierten Sicherheit, nachdem sie vor mehr als einem Jahrzehnt von Infinova Group übernommen wurde, die die Marke noch besitzt, und eröffnete neue Vertriebskanäle für Swann, einschließlich des High-End-Installationsmarktes.

Heute betrachten wir zwei ihrer am leichtesten zugänglichen Konsumgüterprodukte, die Smart Doorbell und ein solarbetriebenes Langstreckenkamerasystem, die beide durch interne Speicheraufnahme und die Möglichkeit, ohne Abonnement zu funktionieren, besonders bemerkenswert sind – sie sind deutlich günstiger als die Konkurrenz.

Die SwannBuddy 4K ist eine klassische smarte Türklingel, die mit wiederaufladbaren Batterien betrieben wird oder direkt an bestehende Stromleitungen angeschlossen ist, wobei wir uns für Letzteres entschieden haben. Das Design ist modern, und die Montage mit dem Montagehalter ist einfach, obwohl ich das doppelseitige, für die Fenstermontage gedachte doppelseitiges Klebeband als äußerst langlebig empfand und nach Monaten noch alle seine Klebeeigenschaften besaß. Da es sich um eine zweiseitige Kommunikation handelt, kannst du immer das kleine Lautsprechergerät mitnehmen; oder wie ich es platziert habe, zentral im Haus. Aus irgendeinem Grund wird Bewegung mit Wärmeerkennung kombiniert, um Bewegungswarnungen auszulösen, aber ich hätte auch gerne getestet, wie es im Sommer funktioniert, da das Erkennen von Hitze beim Schneefall scheinbar ein einfacher Modus zu sein scheint.

Werbung:

Swann Security ist die zu verwendende Software, natürlich kostenlos, und sie beinhaltet einen KI-Sprachassistenten sowie einen 165-Grad-vertikalen Blickwinkel. Tatsächlich war ich jedoch viel beeindruckter von der Nachtsicht, die auf fünf Meter ausgelegt ist, in Wirklichkeit aber viel weiter reicht.

An dieser Stelle ist es erwähnenswert, dass es Einschränkungen bei den kostenlosen Cloud-Sync-Optionen gibt, aber es hat einen internen Speicher von 32 GB, und da es in 4K aufzeichnet, ist es glücklicherweise leicht mit Dropbox zu synchronisieren. Er funktioniert sogar im Winter, aber das verbraucht die Akkus etwas schneller.

Die Swann Security App ist überraschend einfach zu bedienen, hatte aber einige Lokalisierungsprobleme, da mein Handy nicht auf Englisch eingestellt ist, also hat sie sich aus irgendeinem Grund mehrmals mit Finnisch vermischt.

Während meiner Tests fiel mir auf, dass eine Zeitraffer- und Tiersitterfunktion unter "bald kommende Funktionen" angezeigt wurden. Die konnte ich nicht testen, aber es klingt interessant. Die AI Voice -Antwortfunktion ist wirklich cool, aber obwohl du acht verschiedene Optionen hast, klingen sie alle etwas gleich, und die meisten werden erkennen, dass sie KI-schnell sind. Ansonsten gibt es ein paar Nachteile, zum Beispiel dass man den Sprachteil nicht einrichten kann, ohne die Adresse einzutragen, und andere Merkwürdigkeiten, aber insgesamt funktioniert es gut und lässt sich leicht mit größeren Swann Systemen integrieren, da die App eine enorme Anzahl von Einheiten und Funktionen bewältigen kann.

Werbung:

Der Hauptdarsteller der Show ist die solarbetriebene Kamera, mit der man eine ganze Reihe verschiedener Hubs, Kameras und externen Solarpanels bekommt, und wo wir das "MaxRanger4K Solar 3 Camera Security System mit längster Reichweite Wireless mit Dachrinnenhalterungen" oder MaxRanger 4K System bekommen haben.

So hast du zwei Kameras und einen Hub, und ich würde empfehlen, vier zu besorgen, denn obwohl das Dual-Kamera-Startpaket, das wir ausgeliehen haben, großartig ist, musst du aber alle Blickwinkel deines Hauses abdecken oder die am stärksten gefährdeten Fenster oder Türen abdecken, um einem Einbruch zu entgehen.

Diese Kameras basieren auf Sonys Starvis Sensoren und bieten 4K und Nachtsicht in Farbe. Wie bei der Kamera ist auch eine SD-Karte für den Hub enthalten. Da die Kamera solarbetrieben wird, lädst du sie auf, stellst sie vor, und sie laufen aus eigenem Antrieb. Wir haben im Herbst getestet, und die Kameras funktionierten weiter, trotz einer aggressiven Einstellung des Flutlichts.

Eine großartige Sache, abgesehen davon, dass es keine monatlichen Abos gibt, ist die Möglichkeit, den mitgelieferten, USB-geladenen Akku zum Einrichten des Hubs zu nutzen, besonders da er leistungsstark genug ist, um einen Tag zu halten, was bei mehreren Änderungen bei der Installation bedeutet, dass ich das System mit Akku versorgen konnte, wenn ich den Großteil des Tages weg war. obwohl die Website nur fünf Stunden angibt.

Obwohl die Bildqualität wirklich gut war, hatte ich einige Reichweitenprobleme. Die Produktseite gibt eine Reichweite von bis zu 600 Metern für Freiluft und 200 Meter für den normalen Gebrauch an. Ich hatte eine der Kameras 100 Meter entfernt platziert, mit nur einer Ziegelmauer dazwischen, und das reichte aus, um das Signal zu zerstören. Ich konnte die Nabe neu positionieren, aber ich hätte beim ersten Versuch lieber ein sauberes Signal bekommen, besonders angesichts der relativ geringen Entfernung. Die Kameras funktionieren bei Regen, Schnee und Sturm problemlos, letzteres wegen der stabilen Halterungen.

Der Hub kann nur eine 512-GB-SD-Karte verarbeiten, bietet aber auch die Möglichkeit, auf einer externen USB-Festplatte aufzunehmen.

Die Preise variieren und überraschenderweise stark. Das hier getestete System kostete weniger als 500 €. Obwohl das System etwas teurer zu kaufen ist, summieren sich die Preise für die Konkurrenz bei 8 € pro Monat pro Kamera, wo ich wohne, sehr schnell, wenn man vier Kameras hat, sodass die Anfangskosten für die meisten schnell wieder eingezahlt werden.

Während ich mir wünschen würde, dass Swann die Reichweite des Hubs etwas verbessert, bremst die Swann App hauptsächlich die Punktzahl, weil die Produkte selbst sehr einfach zu installieren und zu bedienen sind und die Verarbeitungsqualität deutlich besser ist als erwartet. Die Einrichtung selbst ist wirklich einfach, und die Benutzeroberfläche der App ist intuitiv und logisch, aber ich bekomme einfach zu viele Bugs, besonders bei der Lokalisierung, als dass sie eine Top-Bewertung bekommt. Es ist jedoch sehr klar, dass große Updates bevorstehen, sodass wir hoffentlich bald ernsthafte Fehlerbehebungen sehen werden, denn die Möglichkeit, nachts keine solarbetriebenen Kameras mit Abonnement zu haben, die Wärmeerkennung und 4K kombiniert mit Farbsicht bieten, ist ehrlich gesagt großartig.