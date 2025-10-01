Survival-Kletterspiel Cairn verschoben auf Q1 2026

HQ

Cairn wurde von einer Markteinführung später in diesem Jahr auf eine im ersten Quartal 2026 verschoben. In dem Kletterspiel schlüpfst du in die Rolle der Profi-Kletterin Aava und versuchst, es auf einen Gipfel zu schaffen, der als unerreichbar gilt.

"Wir haben viele Spieltests durchgeführt und das Feedback der Spieler ist, dass wir mit Cairn etwas wirklich Besonderes haben. Wir sehen auch all die Verbesserungen, die wir noch machen können, um das Erlebnis unvergesslich zu machen. Nach 5 Jahren Arbeit macht es keinen Sinn, es zu überstürzen, wir wollen stolz auf das Spiel sein, das wir veröffentlichen", erklärte Emeric Thoa, Creative Director bei Cairn in einer Pressemitteilung.

Cairn wird ebenfalls eine aktualisierte Version seiner beliebten Demo erhalten, die am 13. Oktober erscheint. Auf diese Weise können die Spieler die Geister anderer Bergsteiger sehen und auf den Gipfel des Mount Tenzen rasen.

Die Demo wurde bereits von über 600.000 Spielern gespielt und hat eine überwältigend positive Bewertung auf Steam. Die Vorfreude auf diesen realistischen Kletterer ist groß, aber es ist wahrscheinlich am besten, The Game Bakers erst einmal kochen zu lassen.