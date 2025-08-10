Superman erzielt 350 Mio. $ und steigt damit in die Top 100 aller Zeiten in den USA auf

HQ

Nach einem Monat in den Kinos kann James Gunns Superman nun den Titel eines der 100 umsatzstärksten Filme aller Zeiten auf dem US-Markt für sich beanspruchen. Das bedeutet auch, dass Deadpool 2 mit seinen 324 Millionen US-Dollar von der Liste gestrichen wurde. Wenn die aktuellen Prognosen zutreffen, wird erwartet, dass Superman mit mehr als 350 Millionen US-Dollar im Inland abschließen wird, bevor alles gesagt und getan ist.

Es ist ein fliegender Start für James Gunn, und die Frage ist nun, ob die nächste Welle von DCU-Filmen diesen Schwung beibehalten und ihn auch in einen breiteren internationalen Erfolg umsetzen kann. Denn während Superman in den USA außergewöhnlich gut abschneidet, liegt es an der globalen Front immer noch hinter Zack Snyders Man of Steel zurück. Bisher hat Superman weltweit über 560 Millionen US-Dollar eingespielt, eine Zahl, von der Analysten erwarten, dass sie 600 Millionen US-Dollar überschreiten wird, wenn die Zahlen des Wochenendes später am Abend ausgezählt werden.

Wohlverdient? Was denkst du, ist Superman: der Neuanfang, auf den DC gewartet hat?