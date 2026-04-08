Supercell Chef wird bei BAFTA Games Awards mit einer Fellowship-Auszeichnung geehrt

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Nächste Woche finden die jährlichen BAFTA Games Awards statt, bei denen viele der besten und klügsten der Branche in die Queen Elizabeth Hall im Southbank Centre in London reisen, wo eine Premium-Show stattfindet, bei der zahlreiche vielversprechende Auszeichnungen und Trophäen vergeben werden.

Während viele dieser Gewinner am Tag festgelegt werden, hat BAFTA bekannt gegeben, wer bei der diesjährigen Messe die höchstmögliche Auszeichnung erhalten wird. Das prestigeträchtige Fellowship wird an Supercells (Clash of Clans, unter anderem Mobile-Hits) CEO und Mitbegründer Ilkka Paananen verliehen, für seine Bemühungen, das Studio zu einem der erfolgreichsten Spieleentwickler der Welt aufzubauen.

BAFTA-CEO Jane Millichip sprach über diese Entscheidung und fügte hinzu: "Als visionärer Führungspersönlichkeit im Bereich Spiele hat er ein weltweit einflussreiches Unternehmen aufgebaut und gleichzeitig kreative Zusammenarbeit und Vertrauen auf allen Ebenen gefördert. Sein tiefer Respekt und sein Engagement für die Förderung aufstrebender Talente sowie seine fortwährende Unterstützung junger Menschen spiegeln die besten Werte von BAFTA wider."

Paananen hat ebenfalls eine Erklärung zur Verleihung dieser Auszeichnung abgegeben, in der er anmerkt: "Wenn ich mir die Namen früherer Fellows anschaue, sehe ich so viele meiner persönlichen Helden – Menschen, deren Arbeit mich inspiriert hat und zu denen ich weiterhin aufschaue. Teil ihres Unternehmens zu sein, hätte ich mir nie vorstellen können. Während meiner gesamten Karriere hatte ich großes Glück. Aber mein größtes Glück war mit Abstand das Privileg, in den letzten 25 Jahren mit unglaublich talentierten und leidenschaftlichen Spieleentwicklern zusammenzuarbeiten. Sie sind diejenigen, die die Magie erschaffen. Dieser Preis gehört wirklich jedem Einzelnen von ihnen."

In der Vergangenheit wurde der BAFTA-Fellowship-Preis an eine Reihe weiterer Videospiel-Giganten vergeben, darunter Yoko Shimomura, Shuhei Yoshida, Siobhan Reddy, Hideo Kojima, Tim Schafer und John Carmack.

Was den Zeitpunkt der BAFTA Games Awards betrifft, so ist die Veranstaltung für Freitag, den 17. April, geplant. Alle Kategorien und Nominierten können Sie hier sehen.