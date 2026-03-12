News
BAFTA Games Awards 2026: Alle Kategorien und Nominierungen
Wenig überraschend führt Clair Obscur: Expedition 33 mit insgesamt 12 Nominierungen komfortabel an und schlägt damit Dispatch mit neun auf dem Konto.
Es ist fast Zeit für das, was oft als das letzte große Ereignis der jährlichen Games Awards-Saison gilt, denn die BAFTA Games Awards finden am Freitag, den 17. April, in London statt. Mit etwas mehr als einem Monat bis zum großen Tag, an dem viele der Top-Namen der Branche zusammenkommen, um die Erfolge der anderen zu feiern, wurde nun die vollständige Liste der Kategorien und Nominierungen für das diesjährige Event enthüllt.
Animation:
- Battlefield 6
- Death Stranding 2: Am Strand
- Dispatch
- Geist von Yotei
- Hades II
- Hohlritter: Seidengesang
Künstlerische Leistungen:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Am Strand
- Dispatch
- Geist von Yotei
- Hohlritter: Seidengesang
- Südlich von Mitternacht
Audio-Erfolg:
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Am Strand
- Dispatch
- Geist von Yotei
- Indiana Jones und der große Kreis
Bestes Spiel:
- Arc Raiders
- Blauer Prinz
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Geist von Yotei
- Indiana Jones und der große Kreis
Britisches Spiel:
- Atomfall
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Mafia: Das alte Land
- Monument Valley 3
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Debütspiel:
- Blauer Prinz
- Clair Obscur: Expedition 33
- Verzehr mich
- Despelote
- Dispatch
- Der Mitternachtsspaziergang
Weiterentwickelndes Spiel:
- Fallout 76
- Helldivers II
- Hitman: World of Assassination
- No Man's Sky
- Vampirüberlebende
- Warhammer 40.000: Space Marine II
Familie:
- Donkey Kong Banaza
- Ist dieser Platz besetzt?
- Lego Party
- Mario Kart World
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Spiel jenseits der Unterhaltung:
- Die Altare
- Und Roger
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Verzehr mich
- Despelote
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Herz von Tschornobyl
Spieldesign:
- Ball-X-Grube
- Blauer Prinz
- Clair Obscur: Expedition 33
- Geist von Yotei
- Hades II
- Geteilte Fiktion
Mehrspielermodus:
- Arc Raiders
- Dune: Erwachen
- Elden Ring: Nightreign
- Lego Party
- Gipfel
- Geteilte Fiktion
Musik:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Am Strand
- Dispatch
- Geist von Yotei
- Hohlritter: Seidengesang
- Indiana Jones und der große Kreis
Erzählung:
- Die Altare
- Blauer Prinz
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Am Strand
- Indiana Jones und der große Kreis
- Kingdom Come: Deliverance II
Neues geistiges Eigentum:
- Die Altare
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Südlich von Mitternacht
- Geteilte Fiktion
Darsteller in einer Hauptrolle:
- Aaron Paul – Dispatch
- Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii – Geist von Yotei
- Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33
- Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II
- Troy Baker – Indiana Jones und der große Kreis
Darsteller in einer Nebenrolle:
- Alix Wilton Regan – Lügen von P: Ouvertüre
- Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33
- Jane Perry – Dead Take
- Jeffrey Wright – Leitstelle
- Kirsty Rider – Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker – Death Stranding 2: Am Strand
Technische Leistung:
- Arc Raiders
- Death Stranding 2: Am Strand
- Doom: Das finstere Zeitalter
- Geist von Yotei
- Indiana Jones und der große Kreis
- Geteilte Fiktion