BAFTA Games Awards 2026: Alle Kategorien und Nominierungen

Es ist fast Zeit für das, was oft als das letzte große Ereignis der jährlichen Games Awards-Saison gilt, denn die BAFTA Games Awards finden am Freitag, den 17. April, in London statt. Mit etwas mehr als einem Monat bis zum großen Tag, an dem viele der Top-Namen der Branche zusammenkommen, um die Erfolge der anderen zu feiern, wurde nun die vollständige Liste der Kategorien und Nominierungen für das diesjährige Event enthüllt.

Animation:



Battlefield 6



Death Stranding 2: Am Strand



Dispatch



Geist von Yotei



Hades II



Hohlritter: Seidengesang



Künstlerische Leistungen:



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Am Strand



Dispatch



Geist von Yotei



Hohlritter: Seidengesang



Südlich von Mitternacht



Audio-Erfolg:



Arc Raiders



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Am Strand



Dispatch



Geist von Yotei



Indiana Jones und der große Kreis



Bestes Spiel:



Arc Raiders



Blauer Prinz



Clair Obscur: Expedition 33



Dispatch



Geist von Yotei



Indiana Jones und der große Kreis



Britisches Spiel:



Atomfall



Citizen Sleeper 2: Starward Vector



Mafia: Das alte Land



Monument Valley 3



PowerWash Simulator 2



Two Point Museum



Debütspiel:



Blauer Prinz



Clair Obscur: Expedition 33



Verzehr mich



Despelote



Dispatch



Der Mitternachtsspaziergang



Weiterentwickelndes Spiel:



Fallout 76



Helldivers II



Hitman: World of Assassination



No Man's Sky



Vampirüberlebende



Warhammer 40.000: Space Marine II



Familie:



Donkey Kong Banaza



Ist dieser Platz besetzt?



Lego Party



Mario Kart World



PowerWash Simulator 2



Two Point Museum



Spiel jenseits der Unterhaltung:



Die Altare



Und Roger



Citizen Sleeper 2: Starward Vector



Verzehr mich



Despelote



S.T.A.L.K.E.R. 2: Herz von Tschornobyl



Spieldesign:



Ball-X-Grube



Blauer Prinz



Clair Obscur: Expedition 33



Geist von Yotei



Hades II



Geteilte Fiktion



Mehrspielermodus:



Arc Raiders



Dune: Erwachen



Elden Ring: Nightreign



Lego Party



Gipfel



Geteilte Fiktion



Musik:



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Am Strand



Dispatch



Geist von Yotei



Hohlritter: Seidengesang



Indiana Jones und der große Kreis



Erzählung:



Die Altare



Blauer Prinz



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Am Strand



Indiana Jones und der große Kreis



Kingdom Come: Deliverance II



Neues geistiges Eigentum:



Die Altare



Arc Raiders



Clair Obscur: Expedition 33



Dispatch



Südlich von Mitternacht



Geteilte Fiktion



Darsteller in einer Hauptrolle:



Aaron Paul – Dispatch



Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33



Erika Ishii – Geist von Yotei



Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33



Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II



Troy Baker – Indiana Jones und der große Kreis



Darsteller in einer Nebenrolle:



Alix Wilton Regan – Lügen von P: Ouvertüre



Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33



Jane Perry – Dead Take



Jeffrey Wright – Leitstelle



Kirsty Rider – Clair Obscur: Expedition 33



Troy Baker – Death Stranding 2: Am Strand



Technische Leistung: