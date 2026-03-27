Super Meat Boy 3D "nicht für jeden geeignet", aber das ist Teil der Vision des Entwicklers, diese Identität "zu bewahren".

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Eine der vielen Ankündigungen auf der gestrigen Xbox Partner Preview-Show war die Bestätigung, wann Super Meat Boy 3D sein Debüt auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 feiern wird. Es erscheint tatsächlich viel früher als erwartet, da du vor Ende März ins Spiel einsteigen kannst, mit dem Start für nur wenige Tage am 31. März.

In diesem Sinne interessiert euch vielleicht, ob Super Meat Boy 3D ein Spiel für euch sein wird? Die Serie ist berüchtigt anspruchsvoll, mit vielen Levels, die darauf ausgelegt sind, einen am liebsten die Haare auszureißen. Wird sich das also in Super Meat Boy 3D widerspiegeln? Natürlich wird es das. Wir haben sogar mit Dominik Plaßmann, CEO und Mitbegründer des Entwicklers Sluggerfly, gesprochen, um ein gutes Verständnis für die Philosophie des Studios zur Schwierigkeit im Spiel zu bekommen.

"Von Anfang an wussten wir, dass das Spiel nicht für jeden geeignet ist, und das ist in Ordnung. Herausforderung ist ein Kernbestandteil dessen, was Super Meat Boy ausmacht, und es war uns sehr wichtig, diese Identität zu bewahren. Dennoch versuchen wir, ein Gleichgewicht zu finden, indem wir die frühen Level für die meisten Spieler zugänglich machen. Im Verlauf des Spiels steigt der Schwierigkeitsgrad definitiv an. Die meisten Spieler sollten jedoch dennoch einen kompletten Durchlauf abschließen und den Endboss erreichen können, da die härtesten Herausforderungen optional sind und nicht erforderlich sind, um das Ende zu sehen."

Kurz gesagt, du solltest die meisten der fünf Hauptwelten mit nur minimalem Haarziehen durchspielen und die Credits erreichen können, aber die alternativen Dark World-Level werden deutlich anspruchsvoller sein und sollten selbst für erfahrenere Spieler eine Herausforderung darstellen.

Sehen Sie sich unser vollständiges Interview mit Sluggerfly hier an, um mehr über die Haltung des Entwicklers zu KI, Speedrunning und was Sie von den fünf Kernwelten erwarten können, zu erfahren.