Super Meat Boy 3D startet bereits nächste Woche

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Es sind nur noch fünf volle Tage, bis der März zu Ende geht und wir April erreichen, aber das ist offenbar die Zeit, die wir brauchen, um uns auf die Ankunft von Super Meat Boy 3D zu freuen.

Wir sagen das, weil während der Xbox Partner Preview Show bestätigt wurde, dass der mit Spannung erwartete und kompromisslose herausfordernde Plattformer noch vor Monatsende erscheinen wird, mit einem Premierentermin für den 31. März.

Es erscheint auf allen aktuellen Plattformen der aktuellen Generation, sei es PC, Xbox Series X/S, PS5 oder Nintendo Switch 2, und in den kommenden Tagen können Sie in das Spiel einsteigen, und für mehr Informationen zu Super Meat Boy 3D bleiben Sie dran, denn wir werden später heute mit einem Interview mit dem Entwickler Sluggerfly live gehen!