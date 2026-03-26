Wir besprechen Länge, Schwierigkeit, KI und mehr mit Super Meat Boy 3D Entwickler Sluggerfly

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Der Junge ist zurück. Im Anschluss an Super Meat Boy Forever im Jahr 2020 ist es an der Zeit, dass der liebenswerte Würfel aus Fleisch erneut ein Videospiel anführt – alles in Form von Super Meat Boy 3D. Auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 kommen wir mit dem bevorstehenden Start hatten wir die Gelegenheit, mit dem CEO und Mitgründer des Entwicklers Sluggerfly, Dominik Plaßmann, zu sprechen, um einige brennende Fragen zu diesem dreidimensionalen und herausfordernden Plattformer zu beantworten.

Bevor wir weitermachen, ein großes Dankeschön an Plaßmann von Sluggerfly, dass er sich die Zeit genommen hat, unsere Fragen zu beantworten.

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Gamereactor: Wie viele 'Welten' hast du für Super Meat Boy 3D geplant und wie lange dauert es normalerweise, das Spiel abzuschließen? Gibt es Gründe, warum Spieler nach Abschluss zu den Levels zurückkehren?

Plaßmann: "Wir haben 5 Welten im Spiel, und jede von ihnen enthält auch eine schwierigere Darkworld-Version jedes Levels. Außerdem enthält jedes Level ein verstecktes Sammelobjekt und eine bestimmte Zeitanforderung, die für 100 % Abschluss erforderlich ist. Deshalb werden viele Spieler wahrscheinlich nicht alle Herausforderungen beim ersten Durchlauf abschließen. Selbst nachdem du alles abgeschlossen hast, kann es immer noch sehr lohnend sein, deine Abschlusszeiten zu verbessern. Mit dem Wechsel zu 3D gibt es auch viele Abkürzungen und Überspringe, was das Wiederholen der Level besonders interessant für Spieler macht, die gerne ihre Routen optimieren."

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Gamereactor: Fans lieben es, Super Meat Boy-Spiele zu speedrunnen – wie schnell hast du das Spiel bisher durchspielen sehen und wie schnell glaubst du, dass es von echten Experten da draußen durchgespielt werden kann?

Plaßmann: "Um ehrlich zu sein, wollen wir noch keine konkreten Zeiten spoilern. Wir sind selbst ziemlich geschickt im Spiel geworden, und einige unserer Tester haben auch viel Zeit damit verbracht, sodass wir ungefähr wissen, was uns erwartet – zumindest bevor die Spieler die Level:D komplett durchbrechen. Ein schneller Durchlauf ist definitiv möglich, aber ein vollständiger 100%-Abschluss-Speedrun wird deutlich länger dauern und echte Hingabe erfordern."

Gamereactor: Super Meat Boy-Spiele sind berüchtigt dafür, schwierig zu durchspielen zu sein – wie passt das also zu deiner Philosophie zu Schwierigkeit und Design? Betrachtest du überhaupt eher Casual-Spieler, oder ist Super Meat Boy 3D passend für diejenigen gemacht, die vor allem Herausforderungen mögen?

Plaßmann: "Von Anfang an wussten wir, dass das Spiel nicht für jeden geeignet ist, und das ist in Ordnung. Herausforderung ist ein Kernbestandteil dessen, was Super Meat Boy ausmacht, und es war uns sehr wichtig, diese Identität zu bewahren. Dennoch versuchen wir, ein Gleichgewicht zu finden, indem wir die frühen Level für die meisten Spieler zugänglich machen. Im Verlauf des Spiels steigt der Schwierigkeitsgrad definitiv an. Die meisten Spieler sollten jedoch dennoch einen kompletten Durchlauf abschließen und den Endboss erreichen können, da die härtesten Herausforderungen optional sind und nicht erforderlich sind, um das Ende zu sehen."

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Gamereactor: Wie verändert der vollständige 3D-Umstieg grundlegend Ihre Herangehensweise an ein Super Meat Boy-Spiel? Für diejenigen, die Super Meat Boy nur in zwei Dimensionen erlebt haben: Wie wird diese Entwicklung das Erwartungsparadigma neu setzen?

Plaßmann: "Der Kernansatz hat sich kaum verändert. Im Kern ist es immer noch ein Spiel über präzise, schnelle Bewegungen, häufige Tode und sofortiges Respawns. Was die dritte Dimension hinzufügt, ist eine neue Ebene der Komplexität für die Fortbewegung. Wir mussten das Leveldesign ziemlich überdenken, besonders mit einem festen Kamerawinkel, um sicherzustellen, dass sich alles richtig anfühlt. Aber insgesamt sind wir fest davon überzeugt, dass das klassische Super Meat Boy-Gefühl immer noch sehr erhalten ist."

Gamereactor: Wie stehen Sie zum Einsatz von KI in der Spieleentwicklung?

Plaßmann: "Wir sehen KI als ein Werkzeug, das in bestimmten Bereichen nützlich sein kann, aber nicht als etwas, das überall eingesetzt werden sollte. Zum Beispiel würden wir keine KI-generierten Assets in unsere Spiele aufnehmen."

Gamereactor: Da der Start für verschiedene Plattformen geplant ist, wird es irgendeine Form von Cross-Save/Cross-Progression für das Spiel geben?

Plaßmann: "Das ist im Moment nicht geplant."

Gamereactor: Was ist ein Teil von Super Meat Boy 3D, über den Ihrer Meinung nach mehr Leute sprechen sollten?

Plaßmann: "Um ehrlich zu sein, werden die meisten wichtigen Aspekte des Spiels bereits besprochen, was zeigt, dass die Spieler wirklich verstehen, worum es bei Super Meat Boy geht. Aus unserer Sicht als Entwickler ist uns die historische Bedeutung von Super Meat Boy als eines der Indie-Spiele, die die Indie-Szene geprägt und etabliert haben, uns sehr bewusst, aber es ist natürlich etwas, das für uns mehr Gewicht hat als für die meisten Spieler."

Nochmals vielen Dank an Plaßmann, dass er sich die Zeit genommen hat, unsere Fragen zu beantworten. Du wirst Super Meat Boy 3D bald auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 spielen können.