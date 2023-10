Super Mario Bros. Wonder Letzte Eindrücke: Ein weiterer Anwärter auf das Spiel des Jahres?

HQ

Es wird nicht um den heißen Brei herumgeredet, 2D-Spiele Super Mario Bros. fühlen sich seit Jahren etwas vorhersehbar und zu sicher an. Es ist lange her, dass ein neues Spiel in dieser Serie sein Debüt feierte und wirklich begeisterte, und genau deshalb hat Super Mario Bros. Wonder so viel zu bieten. Aber da der Start sehr bald bevorsteht, habe ich meine Reise durch das Flower Kingdom in diesem beeindruckenden und entzückenden Spiel begonnen, und nach dem zu urteilen, was ich bisher spielen und Ihnen erzählen konnte, ist es sehr klar, dass Wonder ein Mario-Spiel für die Ewigkeit sein wird.

Denn dieses Spiel ist nicht nur eine Hommage an die 2D-Titel, die vor ihm erschienen sind, sondern es hebt diese Serie auch auf und bringt sie mit kreativem Einsatz von Sound und Musik und neuen Gameplay-Mechaniken in die heutige Zeit. Wonder scheint nicht gut zu inspirieren ... Den Spieler einfach mit neuen Biomen und gelegentlichen neuen Power-Ups zu bewerfen (auch wenn das der Fall ist), stattdessen scheint es den Spieler mit fantastischen und farbenfrohen Animationen, interessanten neuen Herausforderungen und Zielen, modernen Iterationen beliebter 2D-Formeln und dem Einsatz von Musik auf eine Art und Weise in seinen Bann zu ziehen, wie wir es meiner Meinung nach noch nie zuvor in einem Mario-Titel gesehen haben.

HQ

Werbung:

Sicher, die Idee ist immer noch, sich durch 2D- und gelegentlich 2,5D-Level zu arbeiten, indem man sich ständig nach rechts bewegt. Es gibt Goombas und Koopas und verschiedene andere Feinde auf dem Weg, sowie Umweltgefahren, Münzen zu sammeln, Blöcke zu zerschlagen, Power-Ups zu erwerben und Geheimnisse zu entdecken. Die Seele früherer Super Mario Bros.-Spiele wird in Wonder bewahrt, aber es wird auch mit genialen neuen Mechaniken verbessert, wie der Fähigkeit, einige Rohre zu schieben, um Rätsel zu lösen, Teile des Hintergrunds auseinander zu ziehen, Aufkleber zu platzieren, um Ihre Anwesenheit zu markieren, und natürlich Wonder Seeds, um dich zu greifen, die dich zu verschiedenen Teilen von Strecken führen und die verwendet werden, um den Weg zu neuen Welten und Ebenen auf der Oberwelt zu öffnen.

Apropos Oberwelt, das ist kein starres System mehr wie in früheren Super Mario Bros.-Spielen. Es gibt Abschnitte, in denen du dich nur auf bestimmte Weise bewegen kannst, aber es gibt auch Abschnitte, in denen du freier laufen kannst, so dass du mit der Welt interagieren und wählen kannst, welchem Level du dich stellen möchtest, wie du es für richtig hältst. Es ist keine massive Änderung an der Formel, aber es ist spürbar und verleiht viel Charakter. Und die Levels, in die du von der Oberwelt aus eintauchen kannst, sind sehr vielfältig und einzigartig. Die eigentlichen Hauptgerichte sind nicht allzu lang, aber voller Möglichkeiten, Geheimnisse aufzudecken und zusätzliche Ziele zu erreichen, wie z.B. größere Flower Coins (eine neue Art von Währung). In den kleineren Nebenleveln, in die Sie eintauchen können, kommen die Minispiele wirklich zur Geltung, wobei einige sogar Herausforderungen sind, bei denen Sie Ihre Fähigkeiten mit einigen der verfügbaren Badges unter Beweis stellen müssen.

Badges, für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, sind im Wesentlichen Vergünstigungen, die Sie vor einem Kurs aktivieren können. Dies könnte etwas so Triviales sein wie Feinde, die jetzt Münzen fallen lassen, wenn sie besiegt werden, oder die Fähigkeit, Wandsprünge leichter zu machen, wobei einige sogar ganz neue Mechaniken einführen, wie die Parachute Cap, die so ziemlich das tut, was sie auf der Dose sagt - sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Kappe als Fallschirm zu verwenden, der Ihren Fall verlangsamt und es Ihnen ermöglicht, über Lücken zu gleiten. Es gibt tonnenweise Badges zu sammeln und jedes verändert das Gameplay ziemlich umfangreich und auf eine Weise, die nicht vom Kern und dem beliebten Platforming-First-Gameplay Super Mario Bros. ablenkt, das den Test der Zeit bestanden hat. Aber davon abgesehen fühlt es sich so an, als hätten sich die Abzeichen auf das Vorhandensein von Power-Ups ausgewirkt, da es deutlich weniger davon gibt und die neuen Ergänzungen weniger mächtig sind als in der Vergangenheit.

Werbung:

Einer der anderen Bereiche, in denen Super Mario Bros. Wonder auf früheren Titeln aufbaut, ist die spielbare Besetzung. Hier können Sie zwischen Mario, Luigi, Princess Peach, Daisy, Blue Toad, Yellow Toad, Toadette, Blue, Yellow, Red oder Green Yoshi und natürlich Nabbit. Die Yoshis und Nabbit sind für jüngere Leute, da sie so konzipiert sind, dass sie viele Gefahren vermeiden, während der Rest der Besetzung die volle ungenutzte Wonder-Erfahrung erhält. Jeder Charakter kann auch im Mehrspielermodus zusammenarbeiten, einschließlich der Möglichkeit, sich gegenseitig wiederzubeleben und sich sogar gegenseitig mitzunehmen, wenn du einen Yoshi in deinem Team hast.

Aber obwohl das alles schön und gut ist, hat mich nichts davon wirklich so umgehauen wie die Einbeziehung von Sound. Der Soundtrack und die Art und Weise, wie die Welt auf deine Anwesenheit reagiert, auf Blöcke tritt, Feinde zerquetscht, Power-Ups aufsammelt (ja, der Elefant macht Spaß und kann auf interessante Weise mit Strecken interagieren, aber es ist kein bahnbrechendes neues Power-Up, wie wir es in früheren Spielen gesehen haben) und so weiter, all das wird auf eine Art und Weise gehandhabt, die dem Spiel so viel Charakter und Charme verleiht, dass man immer wieder ein breites Grinsen haben wird über dein Gesicht geklebt. Ich muss noch sehen, wie dies im Laufe der Geschichte weiter erforscht wird, aber bisher ist es sehr, sehr klar, dass das Sounddesign anders ist als vieles andere in Wonder.

HQ

Wir hatten in diesem Jahr bereits viele wirklich großartige Spiele, aber wenn dieser frühe Vorgeschmack auf Super Mario Bros. Wonder etwas ist, könnte dieser 2D-Plattformer mit den Besten mithalten. Wir sollen uns in der Ära des Sonnenuntergangs der Switch befinden, aber Nintendo scheint nicht in der Lage zu sein, einige der besten Spiele, die wir je für die Plattform gesehen haben, auf den Markt zu bringen. Wenn Sie den ikonischen roten Klempner und seine Freunde vermisst haben, entwickelt sich Wonder zu einem Muss.