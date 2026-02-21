Sturla Holm Laegreid, die "untreue Biathletin", kommt mit fünf Medaillen, aber keiner Gold nach Hause, womit er einen 102-jährigen Rekord einstellt

HQ

Die norwegische Biathletin Sturla Holm Laegreid wurde zu einer der unerwünschten Protagonistinnen der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina, als er seine Affäre live im Fernsehen gestand, kurz nachdem er eine Bronzemedaille gewonnen hatte, weinte, nachdem er die Liebe seines Lebens verloren hatte, weil er sie betrogen hatte. Es wurde zu einem der meistdiskutierten Themen zu Beginn der Spiele, und später entschuldigte er sich – hauptsächlich bei seiner Ex-Freundin, aber auch bei seiner norwegischen Landsfrau, die in diesem Wettbewerb Gold gewann, da er seinen Sieg – und seine Botschaft, die einem verstorbenen Teamkollegen gewidmet war – mit seiner Geschichte überschattete.

Laegreid wurde jedoch einer der erfolgreichsten Athleten der Spiele und gewann fünf Medaillen, wobei keine davon Gold gewann: Bronze im 10-km-Sprint und 20 km Einzel sowie Silber über 12,5 km Verfolgung, 15-km-Massenstart und 4x7,5-km-Staffel.

Laegried trug zu Norwegens enormer Anzahl von 40 Goldmedaillen bei und führte die Olympischen Winterspiele mit 18 Goldmedaillen an. Trotz des objektiv sehr erfolgreichen Gewinns von fünf Medaillen bedeutet das Fehlen von Gold, dass er der am meisten ausgezeichnete Winterolympionike ist, der seit dem Norweger Roald Larsen 1924 keine Goldmedaille mehr gewonnen hat.

Die Olympischen Spiele waren eine Ablenkung für Laegreid, der nach seinem Betrug litt

Nach so ereignisreichen Spielen sagte Laegreid, dass er sich nicht darauf freue, nach Hause zurückzukehren. "Es ist auch irgendwie schön, hier in der Blase zu sein, nicht wirklich an das echte Leben zu denken und wirklich, weißt du, zu entscheiden, welche Gedanken ich haben will, mit wem ich zusammen sein möchte", sagte er zu Reuters.

Laegreid sagte, bevor er seine Affäre gestand, es sei "die schlimmste Woche seines Lebens" gewesen und er habe "Goldmedaille im Leben" gehabt, sie aber verloren.