Die Ex-Freundin des norwegischen Biathleten, die seine Affäre gestanden hat, sagt, er sei "schwer zu vergeben"

Eine der bizarrsten Geschichten der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina ist die der norwegischen Biathletin Sturla Hom Laegreid, die in seinem Interview nach dem Gewinn einer Bronzemedaille öffentlich offenbarte, dass er seine Freundin vor drei Monaten betrogen hatte, in der Hoffnung, ihre Liebe zurückzugewinnen. Das Gespräch wurde von dieser Geschichte dominiert, wobei nur wenige Menschen dem Sieger des Events Beachtung schenkten, seinem Landsmann Johan-Olav Botn, der seinen Sieg (indem er seinen Namen rief beim Überqueren der Ziellinie) Sivert Guttorm Bakken widmete, einem Teamkollegen, der im vergangenen Dezember im vergangenen Jahr im Alter von 27 Jahren unerwartet in einem Hotel starb.

Einen Tag später hat Laegreid eine Erklärung über den norwegischen Staatssender NRK gesendet, in der er "zutiefst bedauert, diese persönliche Geschichte an einem Tag der Feier zum norwegischen Biathlon erwähnt zu haben", und sich bei Johan-Olav entschuldigt, der "nach dem Goldgewinn alle Aufmerksamkeit verdient hätte", und fügt hinzu: "Ich bin heutzutage nicht ganz ich selbst, und ich denke nicht klar" (über BBC).

"Meine Entschuldigung gilt auch meiner Ex-Freundin, die widerwillig ins Rampenlicht der Medien geriet. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich kann nicht ändern, was passiert ist, aber ich werde das jetzt hinter mir lassen und mich auf die Olympischen Spiele konzentrieren. Ich werde keine weiteren Fragen dazu beantworten", sagte er einen Tag nach der viralen Geschichte, während Tausende von Menschen darüber debattierten, ob sein Verhalten unangemessen war oder nicht.

Und was dachte Laegreids Ex-Freundin? Anscheinend schrieb sie anonym an die norwegische Zeitung VG und sagte: "Es ist schwer zu vergeben. Selbst nach einer Liebeserklärung vor der ganzen Welt". Sie fügte hinzu, dass sie sich nicht dafür entschieden habe, in diese Lage gebracht zu werden, und sie stehe mit ihm in Kontakt, und "er weiß von meinen Gefühlen dazu."

Am sechsten Tag der Olympischen Winterspiele führt Norwegen mit 12 Medaillen, darunter sechs Goldmedaillen. Nur am Dienstag wurden drei weitere Medaillen hinzugefügt, darunter die von Laegreid und Botn.