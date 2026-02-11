Norwegische Biathlon-Olympiateilnehmer gesteht seine Untreue live im Fernsehen: "Ich hatte die Goldmedaille im Leben"

HQ

Die Olympischen Winterspiele haben einen der seltsamsten und aufrichtigsten Momente geliefert, als die norwegische Biathletin, die Bronze gewann, Sturla Hom Laegreid, in einem Fernsehinterview öffentlich seine Untreue gestand, um die Liebe seiner Ex-Freundin zurückzugewinnen.

In einem Live-Interview mit NRK, dem norwegischen TV, dem siebenfachen Weltmeister im Biathlon, sagte er, dass der Gewinn seiner ersten olympischen Medaille im Biathlon riesig sei (er hatte bereits 2022 eine in der Staffel gewonnen), und nachdem er seiner Familie gedankt hatte, erwähnte er: "Es gibt jemanden, mit dem ich es teilen wollte, der heute vielleicht nicht zuschaut". Und sein Gesichtsausdruck wurde ernst.

"Vor sechs Monaten traf ich die Liebe meines Lebens, die schönste und freundlichste Person der Welt. Vor drei Monaten habe ich meinen größten Fehler gemacht und sie betrogen. Das ist alles, woran ich seit einer Woche denke, und es war die schlimmste Woche meines Lebens."

"Ich hatte die Goldmedaille im Leben, und ich bin sicher, es gibt viele Menschen, die die Dinge anders sehen werden, aber ich habe nur Augen für sie", sagte er mit Tränen in den Augen.

Sturla Hom Laegreid wollte alles in seiner Macht Stehende tun, um sie zurückzugewinnen

Der 28-Jährige erklärte einer norwegischen Zeitung, dass seine einzige Hoffnung, es zu teilen, darin bestand, "alles auf den Tisch zu legen und zu hoffen, dass sie mich trotzdem lieben kann. Ich habe das für sie getan, und jetzt für die ganze Welt. Ich habe nichts zu verlieren. Ich möchte ein gutes Vorbild sein, aber ich muss zugeben, wenn ich Fehler mache" (via BBC Sport).

Später gab er in der Pressekonferenz zu, dass er nicht wusste, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht, aber es war seine Entscheidung "und vielleicht wird sie sehen, was sie mir wirklich bedeutet – vielleicht auch nicht, aber ich will nicht glauben, dass ich nicht alles versucht habe, um sie zurückzubekommen."

