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Die Princess of Asturias Awards, Premios Princesa de Asturias, haben beschlossen, dem japanischen Animationsstudio Studio Ghibli den Prinzessin von Asturien-Preis für Kommunikation und Geisteswissenschaften zu verleihen. Es ist die prestigeträchtigste Auszeichnung aus Spanien, die seit 1981 jährlich in Oviedo, der Hauptstadt des Fürstentums Asturien, vom Thronfolger Spaniens verliehen wird.

Der Preis geht an Studio Ghibli, anstatt von einer Persönlichkeit wie Hayao Miyazaki persönlich gestaltet zu werden, und würdigt das beeindruckende Werk des gesamten Studios an Anime-Meisterwerken der letzten 40 Jahre, darunter My Neighbor Totoro (1988), Princess Mononoke (1997), Spirited Away (2001) und The Boy and the Heron (2023).

Es ist jedoch etwas ungewöhnlich, dass Studio Ghibli mit dem Preis für Kommunikation und Geisteswissenschaften ausgezeichnet wurde, anstatt mit dem Princess of Asturias Award for the Arts, der historisch gesehen mehrere Persönlichkeiten aus der Filmwelt auszeichnete, darunter Meryl Streep im Jahr 2023, die Komponisten Ennio Morricone und John William, die sich den Preis 2020 teilten, sowie Regisseure wie Martin Scorsese. Francis Ford Coppola, Michael Haneke, Pedro Almodóvar, Woody Allen, Fernando Fernán Gómez und Luis García Berlanga. Der diesjährige Preis für die Künste ging an die Sängerin, Dichterin, Autorin und Malerin Patti Smith.

Der Prinzessin-of-Asturien-Preis für Kommunikation und Geisteswissenschaften wird in der Regel an Menschen verliehen, manchmal aber auch an Institutionen oder Organisationen wie die Guadalajara International Book Fair und das Hay Festival of Literature & Arts 2020, das Prado Museum 2019, die Royal Society in London 2011 sowie die National Autonomous University of Mexico 2009. oder sogar Google im Jahr 2008. Im vergangenen Jahr wurde sie dem südkoreanischen Philosophen Byung-Chul Han verliehen, und im Vorjahr der iranische Romanautorin Marjane Satrapi; und 2012 wurde es dem Nintendo-Mastermind Shigeru Miyamoto verliehen, eine seltene Anerkennung von Videospielen als Kunst in den Elitekreisen.