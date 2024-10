Das Beste von Hayao Miyazaki: Fünf Filme, die jeder Filmfan sehen sollte

HQ

Hayao Miyazaki ist ein Meister der Animation, der im Laufe der Jahrzehnte die Herzen von Millionen berührt hat. Seine Filme sind wahre Schätze, die atemberaubende Bilder mit tiefgründigen Erzählungen verbinden und universelle Themen wie Natur, Familie und die Suche nach Identität erforschen. Jedes von Miyazakis Werken ist eine Reise in eine Welt, in der das Magische und das Reale miteinander verflechten und uns einladen, uns an das Wesen der Kindheit und die Bedeutung unserer Verbindungen zu anderen und der Umwelt zu erinnern.

Wenn wir in Miyazakis Filmografie eintauchen, entdecken wir Geschichten, die uns dazu inspirieren, über uns selbst und die Welt um uns herum nachzudenken. Von der herzerwärmenden Unschuld von My Neighbor Totoro bis zur emotionalen Komplexität von Spirited Away bietet jeder Film eine neue Linse, durch die wir über unsere eigenen Kämpfe und Sehnsüchte nachdenken können. Es wird deutlich, dass Miyazaki nicht nur Geschichten erzählt, sondern Universen erschafft, die uns an die Magie erinnern, die auch in den schwierigsten Momenten noch in unserem Alltag vorhanden ist. Verlieren wir also keine Zeit mehr. Hier ist, was wir für das Beste von Hayao Miyazaki halten.

5. Mein Nachbar Totoro (1988)

My Neighbor Totoro ist einer dieser Filme, die wir einfach lieben müssen. Es ist wirklich der Inbegriff des Films für Kinder und Familien. Sein Charme und seine Einfachheit schaffen ein magisches Erlebnis, das bei jedem Anklang findet und einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Die Geschichte folgt den Schwestern Satsuki und Mei, die in den 1950er Jahren aufs Land in Japan ziehen, um näher bei ihrer kranken Mutter zu sein. Begierig darauf, den Sommer zu genießen und die Natur zu erkunden, stolpern sie über eine magische Welt voller Waldgeister, von denen Totoro der beliebteste ist. Die Begegnung verändert ihren Sommer und bringt ihnen Trost und Abenteuer in schwierigen Zeiten. Diese entzückende Geschichte unterstreicht die Schönheit der Unschuld der Kindheit und unsere Verbindung zur Natur. Durch Magie und Hoffnung erinnert es uns daran, dass auch in schwierigen Momenten die Freude in den kleinen Dingen und in den Banden der Familie zu finden ist.

Werbung:

4. Der Wind erhebt sich (2013)

Ich würde sagen, dass The Wind Rises der perfekte Film für Erwachsene ist, die Inspiration und einen Moment der Reflexion über Leidenschaft und Träume suchen, besonders wenn Sie an einem reiferen Film interessiert sind, der sich mit der Komplexität der Schaffung von Schönheit in einem Kontext von Krieg und Leid befasst.

Der Film folgt Jiro Horikoshi, einem leidenschaftlichen Flugzeugkonstrukteur, der davon träumt, wunderschöne Flugzeuge zu bauen. Vor dem Hintergrund bedeutender historischer Ereignisse wie dem großen Kanto-Erdbeben und dem Zweiten Weltkrieg folgen wir Jiro, während er persönliche und berufliche Herausforderungen meistert, darunter seine Liebe zu Nahoko und seine Freundschaft mit Honjo. Jiros Reise lehrt uns, dass Leidenschaft und Hingabe auch in schwierigen Zeiten Schönheit schaffen können. Der Film erinnert uns daran, dass Träume oft mit Opfern verbunden sind und dass Liebe und Freundschaft unerlässlich sind, um unsere Ideale zu verfolgen. Und eine andere Sache, die ich an diesem Film liebe, ist, dass er einen tieferen Einblick in Miyazakis Leben gibt, da es sein autobiografischstes Werk ist. Wenn Sie den Künstler und seine Kunst besser verstehen möchten, ist dies ein Muss.

Werbung:

3. Howl's Moving Castle (2004)

Howl's Moving Castle ist ein Film für alle Altersgruppen, insbesondere für diejenigen, die Märchen mit einem Hauch von Selbstfindung mögen. Ich habe ihn zum ersten Mal im Kunstunterricht in der Schule gesehen, weil mein Zeichenlehrer von Miyazaki besessen war. Wir mussten eine Szene aus dem Film auswählen, um sie zu zeichnen, was den Film so viel fesselnder machte. Wir haben Miyazakis Talent noch mehr zu schätzen gelernt – vor allem, als ich fertig war und mir meine Zeichnung ansah und feststellte, dass ich so ziemlich eine kartoffelartige Figur mit Hut geschaffen hatte.

Howl's Moving Castle folgt Sophie, einer jungen Hutmacherin, die von der Witch of the Waste verflucht und in eine alte Frau verwandelt wird. Plötzlich findet sie sich in einer magischen Welt wieder, die sie sich nie hätte vorstellen können. Auf der Suche nach einem Weg, den Bann zu brechen, landet sie in dem faszinierenden, bewegenden Schloss von Howl, einem jungen Zauberer, der zwar charmant, aber auch unsicher und ein wenig egoistisch ist. Ihre Beziehung entwickelt sich auf unerwartete Weise und offenbart, dass beide ihre eigenen Ängste und Zweifel mit sich herumtragen. Die Geschichte von Sophie und Howl lädt uns ein, über Selbstfindung und das Akzeptieren unserer Verletzlichkeit nachzudenken. Wenn wir unsere Unvollkommenheiten annehmen und uns unseren Ängsten stellen, kann dies zu tieferen, bedeutungsvolleren Beziehungen führen und uns daran erinnern, dass Liebe eine starke Kraft für Veränderungen sein kann.

2. Prinzessin Mononoke (1997)

Ich würde sagen, dass Princess Mononoke ein Film ist, der eher für ein erwachsenes Publikum geeignet ist, perfekt für diejenigen, die nach tiefgründigen Erzählungen über Mensch und Natur suchen. Von allen Werken Miyazakis ist dieses für mich das unterhaltsamste. Es ist ein Meisterwerk, das sich mit der Komplexität der Beziehung zwischen Mensch und Natur befasst.

Die Geschichte folgt Ashitaka, einem jungen Krieger, der, nachdem er von einem Wildschweingott verflucht wurde, sich auf eine Reise begibt, um ein Heilmittel zu finden. Auf seinem Weg wird er in einen Konflikt zwischen den Waldgöttern, angeführt von den wilden San, und den Menschen von Tatara, angeführt von der ehrgeizigen Lady Eboshi, verwickelt. Was in diesem Film wirklich heraussticht, ist Ashitakas Bemühen, das Gute in beiden Seiten zu sehen, was ihm die Feindseligkeit derjenigen einbringt, die ihn als Verräter betrachten. Diese kraftvolle Geschichte über den Kampf zwischen Mensch und Natur lehrt uns, wie wichtig Empathie und Koexistenz sind. Durch Ashitakas Reise lernen wir, dass das Verständnis und die Suche nach friedlichen Lösungen entscheidend sind, um die ökologischen und sozialen Herausforderungen zu bewältigen, denen wir begegnen.

1. Spirited Away (2001)

Spirited Away ist Miyazakis Meisterwerk, geeignet für alle Altersgruppen und perfekt für alle, die Fantasie und persönliches Wachstum lieben. So einfach ist das. Dies ist der Film, der einen nie im Stich lässt. Egal, ob man es zum ersten oder zehnten Mal schaut, man nimmt immer etwas Neues mit.

Die Geschichte handelt von Chihiro, einem zehnjährigen Mädchen, das während eines Umzugs mit ihren Eltern einen Tunnel durchquert, der sie in eine Welt voller Götter, Geister und Hexen führt. Als ihre Eltern in Schweine verwandelt werden, muss sich Chihiro dieser magischen und gefährlichen Realität alleine stellen und lernen, mutig zu sein und auf ihre eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Ihre Verwandlung im Laufe des Films ist bemerkenswert, und jeder Charakter, den sie trifft, lehrt sie unschätzbare Lektionen.

Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich es gesehen habe. Es ist schon einige Jahre her, aber ich kann mir diesen Nachmittag sehr gut vorstellen. Es war nur eine Woche, nachdem ich in eine neue Stadt gezogen war, um zum ersten Mal alleine zu leben. Dieser Film war genau das, was ich brauchte. Chihiros Reise symbolisiert persönliches Wachstum und den Mut, sich dem Unbekannten zu stellen. Es erinnert uns daran, dass die Konfrontation mit unseren Ängsten und die Hilfe für andere zu einem tieferen Verständnis unserer eigenen Stärke und Widerstandsfähigkeit sowie zu einer stärkeren Verbindung mit der Welt um uns herum führen kann. Wir alle müssen uns unseren Ängsten stellen und das Unbekannte im Leben annehmen, und Spirited Away bereitet uns wunderbar auf diese Reise vor und erinnert uns daran, dass jede Herausforderung eine Chance zum Wachstum ist und dass Liebe und Mut den Weg nach vorne erhellen.

Chihiro auf dem Weg ins Unbekannte zu Beginn des Films.

Chihiro kehrt am Ende des Films von ihrer Reise zurück.

Und das war's für heute! Mit jedem Film von Hayao Miyazaki betreten wir eine Welt, in der Magie und Realität nebeneinander existieren und uns an die Bedeutung der Vorstellungskraft und unserer Verbindung zur Welt um uns herum erinnern. Seine Geschichten unterhalten nicht nur; Sie fordern uns heraus, über unsere Beziehung zur Natur, zu anderen und zu uns selbst nachzudenken. Von der Unschuld der Kindheit bis zu den Dilemmata des Erwachsenseins fängt Miyazaki die Essenz der menschlichen Erfahrung ein und lädt uns ein, auch in schwierigen Momenten Schönheit zu finden.

Wenn wir diese Reise durch seine Filmografie abschließen, ist es unmöglich, nicht eine tiefe Dankbarkeit für die Lektionen zu empfinden, die er uns gelehrt hat. Seine Figuren mit ihren Kämpfen und Triumphen zeigen uns, dass es trotz der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, immer Raum für Hoffnung, Freundschaft und persönliches Wachstum gibt. Miyazakis Filme erinnern uns daran, dass wir alle, genau wie seine Protagonisten, eine Reise vor uns haben, gefüllt mit Entdeckungen und Möglichkeiten, zu glänzen. Sein Vermächtnis besteht weiter und inspiriert uns, weiter zu träumen und die Magie des Lebens auf Schritt und Tritt zu umarmen.

Nun würden wir gerne von Ihren Erfahrungen mit der Arbeit von Hayao Miyazaki hören! Welchen seiner Filme halten Sie für den besten? Würden Sie die Liste neu anordnen oder weitere hinzufügen? Wir können es kaum erwarten, eure Gedanken in den Kommentaren zu lesen!