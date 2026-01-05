Hayao Miyazaki wird 85, und hier ist die beste Art, seinen Anime zu feiern

HQ

Trotz mehrerer Rücktrittsankündigungen arbeitet der japanische Anime-Regisseur Hayao Miyazaki aktiv an einem neuen Film im Studio Ghibli, kommt täglich ins Studio, um Ideen zu entwickeln, und setzt seine kreative Arbeit nach dem Erfolg von The Boy and the Heron fort, den viele Fans und Kritiker als passenden Abschluss ansahen.

Seine fortlaufende Tätigkeit wirkt noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass der Vizepräsident des Studios heute 85 Jahre alt wurde, und obwohl es keine Ankündigungen zu neuen Projekten gibt, laden wir Sie hier bei Gamereactor ein, seine besten Werke zu genießen – von den kürzlich mit dem Oscar ausgezeichneten The Boy and the Heron (Rezension) bis hin zur Zusammenstellung von Hayao Miyazakis 5 besten Anime-Filmen, die wir vor einiger Zeit veröffentlicht haben.

Denn 2026 geht es nicht nur um Jubiläen der Videospielserie, oder? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Miyazaki-san!