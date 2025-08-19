Street Fighter-Fans bekommen einen ersten Blick auf Cody Rhodes als Guile

HQ

Es gibt immer noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum für den kommenden Street Fighter-Film, und Details über die Handlung bleiben rar. Was wir jedoch wissen, ist, dass der Komiker Andrew Schulz Dan spielen wird, während WWE-Superstar Cody Rhodes die Rolle von Guile übernimmt. Jason Momoa wird Blanka verkörpern, Roman Reigns wird Akuma spielen. Und in einer Besetzungswahl, die für Stirnrunzeln (und Gelächter) sorgen wird, wird 50 Cent als Balrog zu sehen sein.

Gestern tauchte das erste Bild von Cody Rhodes als Guile auf, das Schulz vom Set teilte. Die Aufnahme zeigt etwas Einfaches, aber Unverkennbares: die ikonische Flat-Top-Frisur der U.S. Marines.