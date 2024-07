HQ

Wir haben bereits den Versuch von Streamplify überprüft, den ziemlich etablierten Mikrofonmarkt aufzurütteln, und sie wollen hier offensichtlich das Gleiche tun, aber gibt es wirklich Platz für mehr Webcam-Hersteller in einer Post-COVID-Welt, in der erkennbare Monolithen wie Elgato, Blue und Shure die Show bestimmen?

Für einen Streamplify CAM Pro sehen Sie etwa 84 £, was etwas billiger ist als ein Elgato Facecam, ein Yealink, ein Dell UltraSharp - naja, die meisten Dinge. Das ist die Hälfte des Preises eines Logitech MX Brio, das die gleiche Auflösung liefern kann.

Ein Cam Pro kann mit seinem 8,5-Megapixel-Sony-CMOS-Sensor 4K/30fps oder 1080p/60fps erreichen. Er schießt in einem relativ weiten Winkel von 105 Grad, was nicht ganz als Ultraweitwinkel im Fisheye-Stil gilt, aber viel mehr einfängt als der herkömmliche Außenrahmen. Diese CMOS-Sensoren bieten bei schlechten Lichtverhältnissen nicht ganz die gleiche Vielseitigkeit wie STARVIS, aber abgesehen davon kann man eine einigermaßen anständige Bildqualität erwarten, und ich würde sagen, dass Farbchemie, Lichteinfall und Kontrast in etwa sowohl Elgato als auch Razer entsprechen.

Die Verarbeitungsqualität ist wirklich nichts, worüber man nach Hause schreiben könnte. Ja, das drehbare äußere Zylindergehäuse bedeutet, dass Sie den Sensor physisch abdecken können und sicher wissen, ob er Sie "sehen" kann oder nicht, aber es fühlt sich alles so 3D-gedruckt an, so billig, und da eine Webcam nicht wirklich von einem geringen Gewicht profitiert, zweifelt man fast daran, wenn man sie zum ersten Mal aus der Verpackung nimmt. Nein, Webcams müssen nicht aus Gusseisen gebaut sein, aber das Herumspielen mit verschiedenen Materialien und Farben, die das 3D-Druckgefühl brechen, sollte ganz oben auf der To-Do-Liste von Streamplify stehen.

Ansonsten gibt es nicht viele, aber hier und da ein paar nette Features. Eine Taste auf einer Seite aktiviert sofort den 5-fachen Digitalzoom. Es funktioniert... Gut, aber ich hoffe, Sie haben Ihre Webcam nicht so weit weg montiert, dass Sie sich strecken müssen, um den Knopf zu erreichen. Am Gerät selbst befinden sich omnidirektionale Mikrofone, die Ihre Stimme aufnehmen können, aber um ehrlich zu sein, ist das Ergebnis so matschig, dass so ziemlich alles andere besser ist. Die kleine Halterung hingegen ist magnetisch, was bedeutet, dass Sie sie auf verschiedene Arten auf einem Bildschirm montieren können, was immer willkommen ist.

Es gibt überhaupt keine Treiber und keine Software-Suite, und in der heutigen Zeit, in der Sie nicht nur Software für andere Webcams herunterladen müssen, sondern diese Suiten auch halbe oder sogar ganze Gigabyte beanspruchen, ist das ein Bonus. Außerdem gibt es tatsächlich ein Ökosystem von kostengünstigen Produkten von Streamplify, die alle preislich mit Elgato konkurrieren, also ist es keine schlechte Idee.

Am Ende des Tages ist die Cam Pro eine gute Webcam zu einem ziemlich günstigen Preis. Das macht es nicht zu einem Wunder oder führt zu einer sofortigen Empfehlung, und die etwas fragwürdige Aufnahmequalität (vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen) und die schlechte Verarbeitungsqualität ziehen es nach unten. Aber billig ist es, und wettbewerbsfähig ist es.