Stranger Things Star spricht darüber, wie es ist, Vecna zu spielen: "Ich fühle mich völlig unmenschlich"

HQ

Schauspieler Jamie Campbell Bower spielt seit zwei Staffeln die Rolle des Hauptbösewichts Stranger Things und erzählt in einem kürzlichen Interview mit Deadline offen darüber, wie es ist, jemanden zu spielen, der so böse und unmenschlich ist. Aber auch jemand, der so tief verwurzelte Traumata mit sich trägt, wie Henry es offensichtlich tut.

Campbell sagt:

"Also, diese Szenen durchspielen zu dürfen, fühlte mich manchmal wie eine große Erlösung, und es war mir auch sehr wichtig, in diese Szenen zu gehen und das Trauma und die Erfahrung zu verstehen, um dieses Maß an Menschlichkeit nach vorne zu bringen... Denn es gibt Zeiten, in denen ich mich völlig unmenschlich, monströs fühle, und ich weiß, das klingt offensichtlich, aber wirklich monströs. Deshalb habe ich diese Momente auf jeden Fall sehr genossen."

Er spricht weiter und erwähnt ausdrücklich eine Szene, in der Holly und Max versuchen zu fliehen und Henry sich in Echtzeit in Vecna verwandelt.

"Dieser spezielle Moment, die Körperlichkeit davon, war etwas, woran wir tatsächlich mit jemandem gearbeitet haben, der im Videospielbereich arbeitet... Der Wechsel zwischen Whatsit und Henry war also etwas, an dem wir außerhalb des Sets gearbeitet haben, bevor wir gedreht haben."

Campbell spricht auch darüber, wie er Henry und Vecna sieht sowie über den Übergang zwischen den beiden.

"Ich glaube, Henry war so nah dran, war viel näher an der Unschuld... und dann, als er am Ende von Staffel 4 zu diesem glitschigen, adrigen Tod geschickt wurde, ging es um Groll, und an diesem Punkt fühlte es sich an, als wäre die Menschheit verschwunden. Es fühlte sich an, als wäre die Möglichkeit der Liebe so weit entfernt."

Schließlich erwähnt er auch, was er hofft, dass die Leute sich an Henry und Vecna erinnern werden, wenn alles vorbei ist.

"Was hoffe ich, dass die Leute von diesem Charakter mitnehmen? Wow, ich arbeite noch daran... So viel von dieser Figur basiert auf der Idee der Einsamkeit. So viel von diesem Charakter basiert auf der Idee der Erlösung."