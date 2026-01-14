Stranger Things: Staffel 5 steigt auf den sechsten Platz der Netflix-Liste der englischen Serien aller Zeiten

HQ

Letzte Woche berichteten wir auf Netflix über die ersten vollständigen Zuschauerzahlen der letzten Staffel von Stranger Things und stellten fest, dass das Tri-Premiere-Format und die enorme Vorfreude auf die Serie tatsächlich zu Zahlen führten, die vielleicht niedriger waren als erwartet. Für eine große Serie, die größtenteils über die Feiertage zu Ende geht und drei separate Premierenmöglichkeiten bietet, schien die Tatsache, dass sie etwas über 100 Millionen Aufrufe verzeichnete, ziemlich niedrig. Aber Stranger Things hat Fortschritte und hat weiterhin Erfolg.

Die neuesten aktualisierten Zahlen in den Netflix-Charts zeigen, dass Stranger Things: Staffel 5 nun die sechstmeistgesehene englischsprachige Serie aller Zeiten auf dem Streaming-Anbieter ist. Es hat 115 Millionen Aufrufe, was bedeutet, dass es Bridgerton und The Queen's Gambit übertroffen hat, und sehr bald wird es auch Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story und wahrscheinlich sogar Wednesday: Staffel 2 mit 115,6 Millionen bzw. 119,3 Millionen Aufrufen übertreffen.

Ebenso bedeutet dieser Anstieg der Zuschauerzahlen, dass Stranger Things: Staffel 5 in die Total TV Top 10 Charts eingestiegen ist, da sie insgesamt den neunten Platz belegt, hinter fünf englischsprachigen Serien und allen drei Staffeln von Squid Game. Zu diesem Zweck ist die Gesamtübersicht nun so angeordnet.

Top 10 Netflix-Serien aller Zeiten nach Zuschauer:



Squid Game: Staffel 1 – 265,2 Millionen

Mittwoch: Staffel 1 – 252,1 Millionen

Squid Game: Staffel 2 – 192,6 Millionen

Squid Game: Staffel 3 – 145,8 Millionen

Adoleszenz: Staffel 1 – 142,6 Millionen

Stranger Things: Staffel 4 – 140,7 Millionen

Mittwoch: Staffel 2 – 119,3 Millionen

Dahmer: Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer – 115,6 Millionen

Stranger Things: Staffel 5 - 115,0 Millionen

Bridgerton: Staffel 1 – 113,3 Millionen



Es sollte noch einmal gesagt werden, dass die schiere Dauer der letzten Staffel von Stranger Things bedeutet, dass die Zuschauerstunden einen Großteil der Liste übertreffen, wobei die Gesamtstunden von 1.195.900.000 alle oben genannten Sendungen übertreffen, außer der ersten und zweiten Staffel von Squid Game, Stranger Things: Staffel 4 und Wednesday: Staffel 1. Diese Liste ist wie folgt.

Top 5 Netflix-Serien aller Zeiten nach gesehenen Stunden:



Tintenfisch-Spiel: Staffel 1 – 2.205.200.000

Stranger Things: Staffel 4 - 1.838.000.000

Mittwoch: Staffel 1 – 1.718.800.000

Tintenfisch-Spiel: Staffel 2 – 1.380.100.000

Stranger Things: Staffel 5 - 1.195.900.000



Wie weit weiter oben auf diesen Listen denkst du, wird Stranger Things: Staffel 5 vorankommen?