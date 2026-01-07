Stranger Things: Staffel 5 platzt in die Netflix-Liste der 10 beliebtesten englischsprachigen Serien aller Zeiten

HQ

Laut Netflix' eigenen Charts hat Stranger Things ' die fünfte und letzte Staffel endlich durchgebrochen und es in die Top 10 der beliebtesten englischsprachigen Serien geschafft. Nach der Rückkehr zum Streaminger Ende November 2025 und dem Ende am Neujahrstag fast sechs Wochen später soll die beliebte Serie bisher 105,7 Millionen Aufrufe erzielt haben, was ausreicht, um Platz neun auf dieser Allzeitliste zu sichern.

Auch wenn das beeindruckend sein mag, hätte man erwartet, dass die Serie noch größere Höhen erreicht, zumal sie drei separate Premieren hatte und dennoch immer noch von Projekten wie The Queen's Gambit, Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story und Adolescence übertroffen wird.

Der einzige Bereich, in dem Stranger Things: Staffel 5 fast den gesamten Wettbewerbsbeat hat, ist jedoch die Kategorie der gesehenen Stunden, da die extrem lange letzte Staffel fast 1,1 Milliarden Sichtstunden verzeichnet hat, was mehr ist als alles in dieser Staffel außer Stranger Things: Staffel 4 (1,8 Milliarden Stunden) und Wednesday: Staffel 1 (1,7 Milliarden Stunden).

Es sollte auch erwähnt werden, dass Stranger Things: Staffel 5 voraussichtlich weiter in den Rankings aufsteigen wird, da sie weiterhin Aufrufe sammelt. Das sollte dazu führen, dass es in der Liste nach oben schießt, denn weitere 10 Millionen Aufrufe (allein in der letzten Woche hatte es 31 Millionen Aufrufe, also ist das mehr als machbar) werden es auf Platz fünf bringen und Dahmer überholen.

Ebenso, wenn wir englische und nicht-englische Serien auf Netflix kombinieren, Stranger Things: Staffel 5 schafft es nicht einmal in die Top Ten, da alle drei Staffeln von Squid Game und der vierte Teil von Money Heist die Staffel deutlich übertroffen haben, wenn man Squid Game betrachtet.

Sind Sie überrascht oder schockiert von den bisherigen Zahlen von Stranger Things: Staffel 5?