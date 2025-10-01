Stephen Curry wird zum ersten Mal in ihrer Karriere mit ihrem Bruder Seth Curry spielen

HQ

Seth Curry, der jüngere Bruder von Stephen Curry, wird in der kommenden Saison zu den Golden State Warriors wechseln, und die beiden werden zum ersten Mal in ihrer Karriere zusammen spielen. Obwohl von den Franchises noch nicht bekannt gegeben, berichteten mehrere verschiedene Medien am Dienstag, dass Seth Curry einen Einjahresvertrag mit den Warriors vereinbart hat, der von den Charlotte Hornets kommt.

Im Gegensatz zu Stephen Curry (37 Jahre), der seit 2009 die Ikone der Golden State Warriors ist, vier NBA-Meisterschaften gewann und zweimal MVP wurde, hat Seth Curry (35 Jahre) für neun verschiedene NBA-Teams (die Warriors wären sein zehntes Team) sowie zwei NBA-G-Teams gespielt.

Von den Memphis Grizzlies bis zu den Cleveland Cavaliers, von den Philadelphia 76ers bis zu den Brooklyn Nets und dem Team, in dem er die meisten Saisons verbrachte, den Dallas Mavericks, hat Curry es trotz seiner Qualitäten nicht geschafft, sich in einem Team zu etablieren (siebter in der Drei-Punkte-Field-Goal-Quote in der NBA-Geschichte, zweiter unter den aktiven Spielern, hinter Luke Kennard und nur ein Zehntel vor Stephen). Letztes Jahr war er der Spieler mit der besseren Genauigkeit bei den Würfen, 45,6 % der Versuche jenseits des Bogens, aber er erzielte durchschnittlich 6,5 Punkte in nur 14 Starts (insgesamt 68 Spiele) für die Hornets.

Wie Reuters berichtet, bräuchte Seth einen anteiligen Vertrag, um zu den Golden State Warriors zu wechseln, damit das Team innerhalb der Gehaltsobergrenzen-Regeln bleibt.