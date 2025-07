Stéfanos Tsitsipás versöhnt sich mit seinem Vater, scheidet aber früh aus Kanada aus

HQ

Stéfanos Tsitsipás gab bekannt, dass er sich mit seinem Vater Apóstolos versöhnt und ihn ein Jahr nach der Trennung wieder zum Trainer ernannt hat. Apóstolos trainierte Stéfanos, seit der Spieler 12 Jahre alt war, und verhalf ihm zum Aufstieg in die Tennis-Elite, darunter drei Grand-Slam-Finals. Doch im vergangenen Jahr gab er plötzlich ihre Trennung bekannt.

Rückblickend sagte Tsitsipas, dass seine "Reaktion und sein Verhalten nicht reif waren" und dass er die Kontrolle verloren habe, sich aber seitdem wieder versöhnt habe (via Punto de Break). Und nach dem letzten Wimbledon, als Tsitsipás letzter Trainer, Goran Ivanisevic, sagte, er habe "noch nie in meinem Leben einen so unvorbereiteten Spieler gesehen", als Stéfanos in der ersten Runde ausschied, fragte der Grieche seinen Vater.

"Manche Reisen haben eine Art, dorthin zurückzukehren, wo sie begonnen haben. Nach einiger Zeit der Trennung habe ich mich wieder mit der Person vereint, die zuerst an mich geglaubt hat, meinem Vater. Ich bin dankbar, dass ich das Spielfeld und den Weg, der vor mir liegt, wieder mit ihm teilen kann. Wir haben jedes Kapitel dieser Reise gemeinsam durchlaufen, und das nächste fühlt sich richtig an. Manchmal ist die Heimkehr der mutigste Schritt nach vorne", schrieb Stéfanos auf Instagram.

Der 26-jährige Grieche, ehemalige Nummer 3 der Weltrangliste, leidet unter einer sportlichen Krise und steht derzeit auf Platz 30 der Weltrangliste. Sein erstes Match seit seiner Rückkehr mit seinem Vater war jedoch ein erneutes Erstrunden-Aus bei den Canadian Open gegen Chris O'Donnell.

Vor der Niederlage gab Tsitsipás zu, sich "immer besser zu fühlen. Vor drei Wochen hätte ich mir nicht vorstellen können, in der Position zu sein, in der ich jetzt bin, weil ich in sehr schlechter Verfassung war, vor allem körperlich."