Steelseries Arctis Nova Pro Omni

Es ist relativ leicht, sich in ein neues SteelSeries-Headset zu verlieben, wenn man bereits das Gefühl hat, dass ihre einzigartige Kombination aus Funktionen und Designentscheidungen sie an die absolute Spitze des Marktes bringt. Aber so fühle ich mich eben. Es ist tief in den Spezifikationen und Designentscheidungen verwurzelt, die meiner Meinung nach die perfekte Kombination bieten, und da diese im Arctis Pro, dann beim Arctis Nova Pro und zuletzt beim Arctis Elite wiederholt werden, starten wir sozusagen von einer ziemlich positiven "Basislinie".

Die neueste Ergänzung der Reihe heißt Arctis Nova Pro Omni, und lassen Sie uns zunächst diese Highlights aufzählen, die zwar an anderer Stelle in der SteelSeries-Reihe wiederholt sind, aber immer wieder Lob verdienen. Zuallererst bleiben die Premium-Headsets von SteelSeries die mit Abstand am besten gebauten und bequemsten auf dem Markt. Es gibt genau die richtige Menge Memory-Schaum in den Ohrpolstern, um eine komfortable passive Isolation von der Außenwelt zu bieten, und die Konstruktion ist weder zu flexibel noch zu starr – es ist genau so, wie sie sein soll. An den Seiten finden wir wieder taktile, physische Knöpfe, die Sie schnell bedienen lernen, ohne sie zuerst suchen zu müssen.

Ihr wunderbares OmniCast Pro Mikrofon ist immer noch in der Ohrmuschel selbst versteckt, sodass man es nicht herausziehen oder hochklappen muss, wenn es nicht benutzt wird. Es gibt eine eingebaute Noise Rejection, die es brillant schafft, Stimme und Hintergrundrauschen zu trennen, und das steht wirklich nie im Weg. Er liefert Ton bei 32 kHz/16-Bit, und ich habe hier praktisch keine Beschwerden.

Und so geht es einfach weiter. GameHub ist sowohl das Kraftpaket, aus dem die "Omni"-Funktionalität stammt, als auch der Ort, an dem Ihr brandneuer Akku bereitsteht, wenn das Headset unweigerlich keinen Strom mehr hat. Es dauert 10 Sekunden, da der Akku wie immer hinter einer magnetischen Abdeckung in einer der Ohrmuscheln verstaut ist, und dann ist alles startklar. Diese Lösung bedeutet, dass du niemals, wirklich niemals, in eine Situation geraten wirst, in der das Headset nicht genug Leistung hat, wenn du es wirklich brauchst, und es ist völlig schockierend, dass es niemand geschafft hat, es zu kopieren oder überhaupt mit der Idee umzugehen.

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Komfort, Bequemlichkeit, physische Knöpfe, ein fantastisches Mikrofon, das sich problemlos wegstecken lässt – das ist also immer noch eine Art "Siegesrunde", oder? Auch der Sound ist fantastisch. Er wird von maßgefertigten 40-mm-Neodym-Magnettreibern geliefert, die 10.000 bis 40.000 Hz abdecken. Es gibt Unterstützung für Hi-Res 96kHz/24-Bit, und die aktive Rauschunterdrückung ist hier überraschend effektiv. Außerdem gibt es Bluetooth 5.3 und LE Audio, was bedeutet, dass du bei Bedarf eine ganze Reihe zusätzlicher Geräte anschließen kannst.

Und dann gibt es noch den ganzen "Omni"-Aspekt. Was SteelSeries hier im Wesentlichen sagen will, ist, dass das Arctis Nova Pro Omni eines der wenigen Headsets auf dem Markt ist, das wirklich plattformunabhängig ist. Damit meine ich, dass man nur dieses eine Modell kaufen muss, um garantierten Zugang und das vollständige Funktionsset für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und Switch 2, PC, Meta Quest, Smartphones, was auch immer, zu erhalten... Tatsächlich können Sie die GameHub-Box grundsätzlich nutzen, um über die dedizierten USB-C-Anschlüsse auf eine Xbox Series X, PS5 und PC zuzugreifen, sich per Bluetooth mit dem Handy zu verbinden und gleichzeitig optisch mit einem eigenen Mikrofon zu verbinden.

Und das hört nicht einmal damit auf, denn es gibt Spatial Audio-Unterstützung sowie Unterstützung für Tempest 3D auf der PS5 und Windows Sonic Spatial auf der Xbox. In vielerlei Hinsicht besteht ein besonderer Bedarf an unterschiedlichen Xbox-Versionen derselben Produkte, aufgrund von Microsofts leicht nerviger Wireless Protocol, aber hier funktioniert alles – und zwar auf einmal.

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Der Preis ist immer noch hoch, aber wie wir schon argumentiert haben, fällt mir ehrlich gesagt kein Headset ein, das so viel bietet und die beste Version von jedem einzelnen dieser besonderen Features liefert. SteelSeries beweist erneut, dass ihre Formel, ihr Rahmenwerk, so präzise abgestimmt ist, dass es einfach unmöglich ist, nicht völlig überwältigt zu sein. Gut gemacht.