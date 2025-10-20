Steelseries Arctis Nova Elite

Wie Apple zuvor geriet auch SteelSeries kürzlich in die Kritik, nicht wegen eines enttäuschenden Produkts, sondern einzig und allein wegen der Preisgestaltung dieses Produkts. Dies sollte nicht als Verteidigung verstanden werden, sondern eher als Rahmung der Debatte um das neue Arctis Nova Elite, ein Headset, das den Preis im Wesentlichen auf gut 600 Pfund verdoppelt - im Grunde eine Premiere für ein Gaming-Headset.

Aber wie ich schon geschrieben habe, ist dies nicht das erste Mal unter den Headsets. Bang & Olufsen verlangt regelmäßig doppelt so viel, und wie bereits erwähnt, hat sich auch Apple mit AirPods Max dem Hype anstecken lassen. Die Sorge ist natürlich, dass sich dieser Sprung normalisieren wird, aber der Punkt ist, dass die Preisgestaltung eine dynamische, komplexe und schwer zu beurteilende Sache ist.

Wir können uns jedoch ansehen, was die Arctis Nova Elite können. Die Einrichtung ähnelt dem, was Sie von der Arctis Nova Pro Wireless kennen, sodass wir ungefähr die gleiche Form haben, dieselbe kleine Kommandozentrale, in der sich die zusätzliche Batterie befindet, die Sie schnell im laufenden Betrieb austauschen können, und Zugriff auf grundlegende Einstellungen und Anpassungsoptionen. Im Inneren befinden sich die neuen 40-Millimeter-Kohlefaser-Treiber, die mit Messing ummantelt sind. Diese sind auch "pistonisch", was bedeutet, dass Vibrationen viel sauberer auftreten und daher ein klareres Klangprofil von 10Hz bis 40KHz erzeugen sollen. Es gibt Hi-Res Audio über 2,4 GHz Wireless, das sich im bereits erwähnten Befehlsmodul befindet, und einen LC3+ Bluetooth-Codec, der das sogenannte "Omniplay" ermöglicht, was der Rest von uns als "Multipoint" bezeichnen würde.

Es gibt tatsächlich Upgrades auf der ganzen Linie, auch wenn die Form die gleiche ist. SteelSeries ' bereits beeindruckende Mikrofon, das genialerweise völlig anonym in einer der Schalen verstaut werden kann, ist jetzt 32KHz/16-Bit und klingt absolut brillant, und es gibt auch ein neues Beamforming-Mikrofon, so dass man das eigentliche Mikrofon nicht wirklich herausziehen muss, wenn man nicht möchte.

Das kleine Kommandomodul verfügt nun über drei Eingänge, was es wirklich plattformunabhängig macht, und es wechselt zwischen den einzelnen Eingängen, je nachdem, welcher Eingang aktiv ist. Es gibt sogar einen 3,5-mm-Eingang und Unterstützung für das komplizierte Wireless Protocol der Xbox, sodass hier alle Plattformen priorisiert werden und zusammenarbeiten sollten, was tatsächlich unglaublich selten vorkommt.

Dank des Kopfbügels, der luftigen, dicken Memory-Schaum-Stücke auf den Cups und der fast Alcantara-ähnlichen Oberflächenbehandlung, die der Elite erhalten hat, ist dies ohne Zweifel das bequemste Gaming-Headset, das ich je getragen habe, und es gibt keinen Vergleich. Die kleinvolumigen Räder sind mit Messing überzogen und haben beim Drehen einen unglaublich taktilen Klick, und jeder Knopf wurde liebevoll gefertigt. Aus der Nähe betrachtet ist dies ein exquisites Design, von dem andere Hersteller nur träumen können.

Es hat eine Akkulaufzeit von 30 Stunden, aber diese könnte fast unendlich sein, da eine volle Ladung nur einen einzigen Wechsel entfernt ist und somit etwa 10 Sekunden entfernt ist. Und dann ist das bereits erwähnte Mikrofon wirklich hervorragend, das ist es einfach.

Der Klang der oben genannten Kohlefasertreiber übertrifft zweifellos den Maxwell von Audeze, den wir zuvor als eine der markantesten und beeindruckendsten Klangsignaturen in einem speziell für den Gaming-Einsatz entwickelten Headset gelobt haben. Obwohl ich nie wirklich von dem ganzen Konzept der 3D-Positionierung und des separaten Tunings überzeugt bin, das einen dreidimensionalen virtuellen Raum bewusster macht, sind sowohl der Surround-Sound als auch vor allem das verbesserte ANC wirklich etwas, das man spüren kann. Die Signatur ist warm, die Kompatibilität ist genreübergreifend vielseitig und es ist... naja, einfach magisch.

Also nein, ich werde nicht hier sitzen und sagen, dass Gaming-Headsets 600 Euro kosten müssen oder sollten. Alles ist schon teuer genug, und es ist ein kluger Schachzug für SteelSeries in einer Zeit, in der das Preisbewusstsein größer ist als je zuvor. Aber gleichzeitig ist dies ohne Zweifel das beste Gaming-Headset, das ich je getestet habe, und die Punktzahl muss dies daher widerspiegeln. Ob sie Ihnen den hohen Preis wert sind, kann ich nicht entscheiden, aber ich werde die Elite von nun an als "den Goldstandard" bezeichnen.