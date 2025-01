Steelseries Arctis Gamebuds

HQ

SteelSeries hat, wie viele andere auch, erkannt, dass in In-Ears gutes Geld steckt, und am besten in solchen, die man in allen Situationen einsetzen kann.

Ihr Gebot ist also GameBuds - und obwohl es nicht die Schuld von SteelSeries ist, muss man im Hinterkopf behalten, ob man die PlayStation- oder die Xbox-Version kauft. Wie immer ist es PC-Benutzern egal, und das Gleiche gilt für mobile Benutzer. Auf der anderen Seite gibt es nur die weiße Version für PlayStation, während andere Plattformversionen auch in Schwarz erhältlich sind. Das Gehäuse für sie ist schön und dezent, aber auch etwas groß. Ob das am Akku oder am mitgelieferten USB-C-Dongle liegt, bin ich mir nicht sicher, aber ich habe Jacken mit großen Taschen, so dass es am Ende ein begrenztes Problem war. Auf der anderen Seite hätte ich vielleicht ein etwas luxuriöseres Gehäuse für einen Preis von 160 £ erwartet, aber auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass es viel rauer Behandlung standhält, ohne zu brechen.

Das große Verkaufsargument ist nicht wirklich, dass es sowohl über Funkwellen als auch über Bluetooth 5.3 läuft, obwohl das ziemlich cool ist, sondern vielmehr, dass es benutzerdefinierte Klangprofile für mehr als 100 Titel gibt. Das ist etwas, was SteelSeries im Laufe der Jahre oft getan hat, und obwohl ich schreiben möchte, dass es keinen Unterschied macht, würde das nicht wahr sein, denn das tut es, besonders in Shootern. Es gibt auch Unterstützung für Tempest 3D und Sonar 3D Audio.

Die Passform ist fantastisch. Sie haben es wirklich auf den Punkt gebracht, und ich bin tatsächlich bereit zu glauben, dass das Design des Körpers selbst auf 62.000 Scans von Menschenohren basiert. Das sind die Scandaten von 31.000 Personen, und es wird mit kleinen Silikonstöpseln in verschiedenen Größen geliefert. Es gibt eine aktive Geräuschunterdrückung und eine IP55-Einstufung für diejenigen, die sie beim Training im örtlichen Fitnessstudio verwenden möchten. Ich hatte jedoch Mühe, etwas Genaueres über die Geräuschunterdrückung herauszufinden, denn während sie für den normalen Gebrauch in Ordnung ist, muss sie für mein örtliches Fitnessstudio und die Brüllaffen, die anscheinend ständige Bewohner sind, noch leistungsfähiger sein.

Insgesamt gibt es eine Akkulaufzeit von 40 Stunden, 10 Stunden und dann eine Pause im Koffer, damit die weiteren 30 Stunden freigeschaltet werden können, und dies unterstützt das kabellose Qi-Laden. Der Tragekomfort ist auch sehr gut, da sie sehr gut sitzen und sehr leicht sind, und das relativ niedrige Profil bedeutet, dass sie eng im Ohr sitzen und viel natürlicher als viele andere. Es scheint sich um Neodym-Geräte zu handeln, aber leider haben sie sich entschieden, nicht ins Detail zu gehen oder zu welchem Chipsatz sie antreiben.

Die SteelSeries-App mag auf den ersten Blick etwas überwältigend erscheinen, aber sie ist tatsächlich gut und logisch organisiert und enthält eine ganze Reihe von Rohfunktionen. Die Auto-Pause-Funktion ist ziemlich aggressiv und ich habe sie schnell ausgeschaltet, aber das ist der Punkt: Man kann mit fast allen Funktionen herumbasteln, wenn man in der SteelSeries App möchte.

Auf der etwas weniger positiven Seite gibt es nur SBC-Unterstützung. Ich erwarte kein ultra-super Hi-Res DXD-Audio, sie sind schließlich für Spiele gemacht, aber AptX HD wäre ein Minimum gewesen. Abgesehen davon finde ich die Mikrofonqualität in Ordnung, aber das war's auch schon. Schließlich ist es ein Bereich, der sonst sehr im Fokus steht.

Die Klangqualität ist nicht nur für Spiele, sondern auch für Musik im Alltag durchaus akzeptabel. Ich persönlich würde es vorziehen, getrennte Geräte für Pendeln, Sport und Gaming zu haben, aber das wird schnell teuer. Andere Gaming-In-Ears sind den GameBuds sowohl in Bezug auf Funktionalität als auch auf Klangqualität nicht massiv überlegen, aber wenn es um ein Paar alltäglicher In-Ears geht, ist die Konkurrenz hart, insbesondere wenn es um die dynamische Basswiedergabe geht, wie z. B. mit Bass Drum. Es ist schwer, mit den teuren Konkurrenten mitzuhalten, die nur für die Musik gemacht sind.

Sind GameBuds also ihr Geld wert? Ja, irgendwie. Ich denke immer noch, dass 160 Pfund für ein Paar Gaming-In-Ears ziemlich viel Geld sind, aber die Anpassung für einzelne Spiele fügt etwas Besonderes hinzu. Es erfordert jedoch, dass Sie erkennen, dass EQ eine Notwendigkeit ist, um Ihre Spiele zu optimieren. Wenn Sie auf dem Weg zur Arbeit hauptsächlich klassische Musik hören, sollten Sie etwas anderes in Betracht ziehen. Für den Zweck, für den sie gemacht wurden, plattformübergreifendes Gaming, sind sie großartig.