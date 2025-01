Steelseries Apex Pro Gen 3

HQ

Die Apex -Serie von SteelSeries reicht einige Jahre zurück, und ich erinnere mich mit Schrecken an den Tag, an dem ich feststellte, dass das Gehäuse metallverstärkt war, nachdem ich es in meinen Monitor gerammt hatte und mich plötzlich ohne Monitor wiederfand, während ich im Schweiße der Angst badete. Das ist viele Jahre her, wahrscheinlich ein Jahrzehnt, und seitdem hat sich viel verändert, aber glücklicherweise wurden keine Warane mehr eingeschläfert.

Apex ist nicht nur Zeit vergangen, sondern es hat auch eine beispiellose Entwicklung stattgefunden. In der neuesten Version hat sich das Unternehmen schließlich dazu entschieden, die Tastaturschalter mit Stabilisatoren auszustatten. Das ist notwendig, nicht nur, weil die Tasten ohne sie klappern, sondern wenn ich wütend werde, müssen die Tasten in der Lage sein, Schläge auszuhalten. Apropos Klappern: Auf der Klangseite hätten Apex etwas Verfeinerung vertragen können, und das Innenleben hat jetzt drei Schichten Dämpfungsschaum, so wie man es von Custom-Keyboards kennt. Da letzteres in den letzten Jahren im Preis gefallen ist, haben wir eine Verschmelzung der beiden Typen in Bezug auf den Preis gesehen. Umso wichtiger ist es für Hersteller von vorgefertigten Lösungen wie SteelSeries, die gleichen Funktionen, die gleiche Qualität und den gleichen Preis zu liefern. Der dreifach dämpfende Schaumstoff macht für mich einen himmelweiten Unterschied, und die Stabilisatoren erhöhen das Qualitätsgefühl und, wenig überraschend, die Stabilität eines Tastenanschlags, die in dieser Preisklasse zu erwarten ist, erheblich. Die Schalter sind jetzt standardmäßig werkseitig geschmiert, und es ist großartig, dass SteelSeries sich ernsthaft dazu verpflichtet hat, etwas zu entwickeln, das nicht nur schnell ist, sondern sich auch besonders gut anfühlt und klingt. Das sollten Sie für 220 £ erwarten.

Heute ist die Apex -Serie eine ziemlich solide Säule in der Produktpalette von SteelSeries, und nach langem Warten wurde die Serie mit vielen modernen Funktionen aktualisiert, obwohl ich behaupten würde, dass die alten Apex -Serien immer noch ziemlich solide Produkte sind. SteelSeries ist dafür zu loben, dass es eine Handballenauflage eingebaut hat. Das ist nicht unbedingt bei allen Tastaturen in der Preisklasse der Fall, aber dem steht entgegen, dass ich es schwer finde zu verstehen, warum man auf seiner Apex Tastatur keine drahtlose Verbindung bekommt, es sei denn, man wählt die TKL-Edition. Was für eine seltsame Marktforschung besagt, dass Menschen, die drahtlos wollen, und diejenigen, die einen Ziffernblock mögen, nie dasselbe sind? Vor allem, wenn man bedenkt, dass es eine ganze Reihe von Konkurrenten gibt, die es anbieten.

Werbung:

Die Gen 3 -Serie ist konsequent darauf ausgerichtet, schneller und, nun ja, intelligenter zu sein als alle anderen. Es basiert immer noch auf Lektionen, die man aus dem professionellen E-Sport gelernt hat, und das sollte die Leute nicht abschrecken, denn es gibt dort eine Menge Erfahrung, die in ein solides Produkt umgesetzt wurde.

Die Omnipoint 3.0 -Schalter sind das große Verkaufsargument. Ihr vollständiger Name lautet "OmniPoint 3.0 Adjustable HyperMagnetic Switches with Analogue Hall Effect Magnetic Sensor". Das wars. Es ist also mit magnetischen Sensoren, dem sogenannten Hall Effect -Typ, und sie aktivieren 20x schneller und haben eine 11x schnellere Reaktionszeit als... äh... Nun, es wird nicht gesagt, was die Basisstufe ist, aber wenn Sie unten lesen, heißt es, dass die Grundlage für den Vergleich ein "traditioneller mechanischer Schalter" ist, wovon wir ausgehen können, dass es sich um die ursprünglichen roten und braunen Schalter von Cherry handelt, die vor vielen Jahren die ganze Welle mechanischer Schalter in Gang gesetzt haben. Ich persönlich finde es etwas problematisch, dass es keinen Anhaltspunkt für die Behauptung gibt, wie viel besser es ist, selbst wenn es wahr ist. Auf der anderen Seite ist SteelSeries für die Gesamtreaktionszeit der Tastatur von 0,7 ms zu loben.

Für viele wird es keine Überraschung sein, dass sich der Betätigungspunkt jeder Taste in 0,1-mm-Schritten individuell einstellen lässt. Mit 4 mm Federweg stehen Ihnen damit 40 Optionen zur Verfügung, aber in der Praxis werden Sie sich oft für eine differenzierte Aktivierung verschiedener Funktionen entscheiden. Ich persönlich bevorzuge eine extrem leichte Aktivierung von 0,1 mm auf der R-Taste zum Laden einer Waffe und vollen Hub von 4 mm auf der G-Taste, die oft für Granaten verwendet wird. Ich freue mich jedoch auf den Tag, an dem ich einen funktionsfähigen Widerstand in einem Schlüssel haben kann, was bedeutet, dass der Granatenwurfschlüssel mit immer mehr Kraft versucht, zurückzuschlagen, je länger man ihn gedrückt hält, um zu emulieren, dass er irgendwann schief gehen wird. Aber keine Sorge, Sie müssen nicht so an den Einstellungen herumfummeln. Vordefinierte Einstellungen sind ein fester Bestandteil der Produkte von SteelSeries, und das ist auch hier nicht anders. Die GG-Software ist randvoll mit vordefinierten Einstellungen, die treffend GG QuickSet heißen.

Werbung:

Rapid Trigger und Rapid Tab sind das neue Schwarz, und auch hier ist SteelSeries mit an Bord. Es ist einfach der Ort, an dem Sie einen Satz Schlüssel zusammenbinden und egal was passiert, die zuletzt gedrückte Taste ist diejenige, die "gilt". Das hat den Vorteil, dass man die Finger nicht von den Tasten wegbewegen muss und eine Taste auch dann aktivieren kann, wenn man die erste gedrückte noch nicht losgelassen hat. Rapid Tab mag in erster Linie für FPS-Spieler gedacht sein, aber es gibt viele davon. Rapid Trigger ist ähnlich. Hier können Sie einer Taste einen Gegenbefehl geben, indem Sie sie loslassen oder erneut drücken. In Kombination mit der dualen Funktionalität kann eine Taste aktiviert werden, um eine Sache zu tun, wenn sie auf Punkt X gedrückt wird, und dann etwas anderes zu tun, wenn sie weiter unten auf Punkt Y gedrückt wird, wodurch zwei Tasten überflüssig werden. Ich kann jetzt mit der gleichen Taste in die Hocke gehen und mich vollständig hinlegen. Das ist großartig in jedem Spiel mit Schusswaffen, und selbst für jemanden, der nicht viele kompetitive Shooter spielt, machen die neuen Rapid -Funktionen Sinn.

Protection Mode ist eines der Dinge, für die SteelSeries gelobt werden sollte. Einfach ausgedrückt verringert es die Empfindlichkeit der umgebenden Tasten, wenn eine bestimmte Taste aktiviert wird, oder praktischer, Sie können versehentlich eine Seitentaste drücken, ohne dass sie aktiviert wird. Dies ist meiner Meinung nach vielleicht eines der am meisten übersehenen, aber nützlichen Dinge, und wenn Sie zum Beispiel Riftbreaker spielen, bei dem viele Tasten nebeneinander liegen, ist es auch in der Praxis sehr nützlich.

Wie bei den vorherigen Topmodellen gibt es ein kleines OLED-Display, mit dem Sie entweder die grundlegenderen Dinge anzeigen und einrichten oder den Status Ihrer Hardware anzeigen können. Ich liebe es, besonders die Art und Weise, wie sie die Aktivierung der Tasten darstellen. Allerdings muss ich zugeben, dass ich es hauptsächlich zur Überprüfung der Lautstärke und der CPU-Temperatur nutze. Wie erwartet sind die Tasten doppelt geformt und es gibt ein schönes USB-Kabel.

Die Verarbeitungsqualität ist recht gut, aber da der Markt für Tastaturen mit Metallgehäuse schnell wächst, haben sich die Rezensenten an die Tatsache gewöhnt, dass eine gute Tastatur viel mehr wiegt als die 1.400 g, die Apex Pro Gen 3 wiegen. SteelSeries hätte den Schönheitsfaktor noch ein wenig erhöhen und alles in Metall der einen oder anderen Art machen können.

Es gibt viele Definitionen einer großartigen Gaming-Tastatur: Dies ist für die Ehrgeizigeren, die die zusätzliche Funktionalität und die vielen Optionen benötigen, um alles individuell zu gestalten.