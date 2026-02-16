Starsand Island scheinbar das Thema von 'Lob-Bombing', als der Entwickler fragt: "Ist das eine Art Über-Lob als Angriff?"

HQ

Wenn Fans auch nur etwas Kleines oder Randes finden, das ihnen an einem Videospiel nicht gefällt, führt das oft zu "Review-Bombing", einer Prämisse, bei der ein großer Teil der Community zusammenkommt, um einem Projekt unvernünftig niedrige Bewertungen und Feedback zu geben. Das ist in dieser Situation überhaupt nicht der Fall, denn vielmehr sieht sich ein Entwickler scheinbar mit dem sogenannten 'Praise-Bombing' konfrontiert.

Seed Sparkle Lab, der Schöpfer von Starsand Island, hat eine Stellungnahme auf Steam veröffentlicht, in der es einen Angriff kommentiert, der Lob als Waffe verwendet. Die Idee ist, dass jemand scheinbar Bots oder KI benutzt, um Kopien von Starsand Island zu kaufen, ein paar Minuten zu spielen und dann eine sehr positive Bewertung des Spiels auf Steam zu hinterlassen, bevor er kurz darauf den Titel zurückerstattet. Es ist keine bestätigte Theorie von Seed Sparkle Lab, aber wie der Entwickler es ausdrückt:

"Wir haben keine konkreten Beweise, aber es fühlt sich so an, als würde das jemand absichtlich tun. Was es noch rätselhafter macht, ist, dass dieser Ansatz nicht billig ist, da das Hinterlassen einer Rezension den Kauf des Spiels erfordert. (Später entdeckten wir, dass einige dieser Konten das Spiel nach dem Posten ihrer Rezensionen zurückerstatteten.)"

Das Studio hat die seltsame Situation als etwas beschrieben, das "Über-Lob als Angriff" benutzt und möchte, dass derjenige, der das tut, aufhört, damit es sich "darauf konzentrieren kann, ein gutes Produkt zu entwickeln und den Spielern, die unser Spiel wirklich mögen, ein besseres Erlebnis zu bieten." Das Studio schließt mit den Worten: "Bitte lassen Sie uns darauf konzentrieren, unser Spiel in Ruhe zu machen. Wir stellen für niemanden eine Bedrohung dar."

Seit dieser Bitte hat der Entwickler eine weitere Erklärung veröffentlicht, in der er auf die Pläne für Starsand Island spricht und wie er als Reaktion auf echtes Community-Feedback den Mangel an Sprachausgabe und Story-Inhalten, Modellclipping und steife Steuerungen und mehr betrachtet.